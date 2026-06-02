भारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान

Antarctica: अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, तूफानी और शुष्क महाद्वीप है. इसका लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है. सर्दियों में अंटार्कटिका का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है. यहां कई दिनों तक सनलाइट भी नहीं पड़ती और कई इलाकों में तो 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है. इससे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि बाकी महाद्वीपों की तरह अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है.

अंटार्कटिका की नागरिकता

अंटार्कटिका में हजारों वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी अस्थायी रूप से सालभर वहां रहते हैं. हालांकि, यहां बर्थ और लॉन्ग टर्म रेजीडेंसी के आधार पर केवल कुछ ही लोग यहां की नागरिकता का दावा कर सकते हैं. सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका के कुछ दूर के स्टेशनों पर बर्फ से ढके विशाल क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर लोग ही रह जाते हैं. बता दें कि अंटार्कटिका में केवल 11 स्थायी निवासियों की जानकारी तथ्य नहीं बल्कि एक अफवाह है. यहां कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पैदा या बस नहीं सकता.

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कौन हैं वो 11 नागरिक?

बात अगर अंटार्कटिका में उन 11 नागरिकों की करें तो, यहां अलग-अलग समय पर इन 11 लोगों का जन्म हुआ था. 1970 और 1980 के दशक में अर्जेंटिना-चिली ने अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के मकसद से कुछ उठाए थे, जिसमें 1977 के अंत में अर्जेंटीना ने अपने रिसर्च स्टेशन एस्पेरांजा बेस पर एक गर्भवती महिला को भेजा. इससे 7 जनवरी 1978 को एमिलियो मार्कोस पाल्मा नाम के एक शख्स का जन्म हुआ. यह व्यक्ति अंटार्कटिका में पैदा होने वाला पहला शख्स बना. इसके बाद चिली ने भी अपने बेस पर एक शादीशुदा कपल को वहां बच्चा पैदा करने के लिए भेजा. इसी तरह वहां 11 बच्चों का जन्म हुआ.

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नहीं मिली नागरिकता

अंटार्कटिका में अर्जेंटीना के बेस पर 8 और चिली के बेस पर 3 बच्चों का जन्म हुआ है. हालांकि, वे अंटार्कटिका के नागरिक नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अंटार्कटिका में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां की नागरिकता नहीं मिलती है. ऐसे में इस महाद्वीप में पैदा होने वाले इन बच्चों को उनके माता-पिता के देश की ही नागरिकता मिली.