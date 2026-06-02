Advertisement
trendingNow13236153
Hindi Newsदुनियाभारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान

भारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान

Antarctica Citizenship: अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है. यहां स्थायी रूप से कोई मानव आबादी नहीं है. क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में अबतक 11 बच्चे पैदा हो चुके हैं. क्या उन्हें अंटार्कटिका की नागरिकता मिली है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 02, 2026, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान

Antarctica: अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, तूफानी और शुष्क महाद्वीप है. इसका लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है. सर्दियों में अंटार्कटिका का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है. यहां कई दिनों तक सनलाइट भी नहीं पड़ती और कई इलाकों में तो 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है. इससे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि बाकी महाद्वीपों की तरह अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है.  

अंटार्कटिका की नागरिकता 

अंटार्कटिका में हजारों वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी अस्थायी रूप से सालभर वहां रहते हैं. हालांकि, यहां बर्थ और लॉन्ग टर्म रेजीडेंसी के आधार पर केवल कुछ ही लोग यहां की नागरिकता का दावा कर सकते हैं. सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका के कुछ दूर के स्टेशनों पर बर्फ से ढके विशाल क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर लोग ही रह जाते हैं. बता दें कि अंटार्कटिका में केवल 11 स्थायी निवासियों की जानकारी तथ्य नहीं बल्कि एक अफवाह है.  यहां कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पैदा या बस नहीं सकता. 

ये भी पढ़ें- 3 साल तक 600-700 लोगों ने किया रेप... ब्रिटिश सांसद ने पढ़ा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स पीड़ितों का दर्द, रुला देंगी कहानियां  

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौन हैं वो 11 नागरिक? 

बात अगर अंटार्कटिका में उन 11 नागरिकों की करें तो, यहां अलग-अलग समय पर इन 11 लोगों का जन्म हुआ था. 1970 और 1980 के दशक में अर्जेंटिना-चिली ने अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के मकसद से कुछ उठाए थे, जिसमें 1977 के अंत में अर्जेंटीना ने अपने रिसर्च स्टेशन एस्पेरांजा बेस पर एक गर्भवती महिला को भेजा. इससे 7 जनवरी 1978 को एमिलियो मार्कोस पाल्मा नाम के एक शख्स का जन्म हुआ. यह व्यक्ति अंटार्कटिका में पैदा होने वाला पहला शख्स बना. इसके बाद चिली ने भी अपने बेस पर एक शादीशुदा कपल को वहां बच्चा पैदा करने के लिए भेजा. इसी तरह वहां 11 बच्चों का जन्म हुआ.  

ये भी पढ़ें- शेर-चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल 

 

नहीं मिली नागरिकता

अंटार्कटिका में अर्जेंटीना के बेस पर 8 और चिली के बेस पर 3 बच्चों का जन्म हुआ है. हालांकि, वे अंटार्कटिका के नागरिक नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अंटार्कटिका में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां की नागरिकता नहीं मिलती है. ऐसे में इस महाद्वीप में पैदा होने वाले इन बच्चों को उनके माता-पिता के देश की ही नागरिकता मिली. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में कल क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में कल क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
Mehbooba Mufti
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
Jammu and Kashmir
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
congress karnataka
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार
Pak-EU joint statement
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार