इस मुल्क में चीनियों को ढूंढ-ढूंढकर मार रही जनता, जान बचाने के लिए हजारों लोग देश छोड़कर भागे; क्यों सड़कों पर संग्राम?
इस मुल्क में चीनियों को ढूंढ-ढूंढकर मार रही जनता, जान बचाने के लिए हजारों लोग देश छोड़कर भागे; क्यों सड़कों पर संग्राम?

Angola Protest: अफ्रीकी देश अंगोला में चीनियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है. कहा जा रहा है कि अब तो यह प्रदर्शन हिंसक हो चुका है लोग चीनियों को ढूंढ-ढूंढकर हमले कर रहे हैं. 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Tahir Kamran|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:22 PM IST
इस मुल्क में चीनियों को ढूंढ-ढूंढकर मार रही जनता, जान बचाने के लिए हजारों लोग देश छोड़कर भागे; क्यों सड़कों पर संग्राम?

Angola Anti China Protest: अफ्रीका के देश अंगोला में बड़े स्तर पर अशांति देखने को मिल रही है. यहां के लोकल टैक्सी ड्राइवरों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जो अब हिंसक होने के साथ-साथ चीन विरोधी बन गया है. प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर है कि देश की राजनीतिक और आर्थिक बुनियाद हिल गई है. बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में चीनी लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. क्योंकि उनके ठिकानों पर हिंसक प्रदर्शनकारी हमले कर रहे हैं.

चीनी दूतावास ने जारी की चेतावनी

'डेली मॉनिटर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान 90 से ज्यादा खुदरा दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और कई ऐसी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ गया जो चीनी लोगों के जरिए चलाई जा रही थीं. इस दौरान कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. हिंसा के डर से हजारों चीनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया, जिससे उड़ानों में भारी भीड़ देखी गई और चीनी दूतावासों के जरिए आपातकालीन चेतावनियां जारी की गई.

यह भी पढ़ें: 150 किमी पीछे हटकर 2-3 घंटे में वापस आ सकता है 'ड्रैगन', क्यों आर्मी अफसर ने चीन पर चेताया

चीनी निवेश ने खड़ी कर दी दिक्कत?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह चीन की अंगोला में बढ़ती भूमिका और देश में बढ़ती असमानता के खिलाफ गहरी नाराजगी को भी जाहिर करता है. चीन की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों के बीच असंतोष को जन्म दिया है, क्योंकि चीनी निवेश ने बुनियादी ढांचे से लेकर खुदरा व्यापार और विनिर्माण तक के क्षेत्रों को घेर लिया है.

चीनियों को लूट रहे हैं लोग

ईकोडिमा, अंगोला के वाणिज्य संघ के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सात प्रमुख चीनी खुदरा दुकानें लूटी गईं और एक चीनी ब्रांड की 72 बिक्री इकाइयों पर हमला हुआ. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चीनी दुकानदारों को दुकानों के अंदर खुद को बंद करते हुए देखा गया, जबकि बाहर भीड़ लूटपाट और तोड़फोड़ कर रही थी. औद्योगिक क्षेत्रों में चीनी कारखानों को फौरन बंद कर दिया गया. सुरक्षा कारणों से कर्मचारियों को भागना पड़ा.

सरकार पर नाकामी का आरोप

रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति जोआओ लोरेन्सो की सरकार इस संकट को कंट्रोल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने हिंसा की निंदा की है लेकिन ईंधन मूल्य वृद्धि को लेकर उसकी नीति और आम जनता की तकलीफों के प्रति उदासीनता की आलोचना भी हो रही है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की नाकामी सस्ती परिवहन व्यवस्था और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने में इस व्यापक असंतोष का प्रमुख कारण है.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

