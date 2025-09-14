हाथों में झंडे-तख्तियां जोरदार नारेबाजी, सड़कों पर आई लाखों की भीड़... नेपाल, फ्रांस के बाद अब लंदन में क्यों प्रोटेस्ट

Britain Protest: नेपाल और फ्रांस के बाद अब विरोध की आग लंदन भी जा पहुंची. शनिवार (13 सितंबर) को लंदन के सेंट्रल इलाके में ब्रिटेन के हाल के इतिहास में सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन देखाई दिया. इस प्रदर्शन में एक लाख से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया. लंदन में ये विरोध प्रदर्शन 'यूनाइट द किंगडम' मार्च के नाम से आयोजित किया गया था. इस रैली में हिस्सा लेने के लिए करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी और इस प्रोटेस्ट के लिए तैयारियां भी वैसी ही की गई थी. इस प्रोटेस्ट का आयोजन जाने-माने दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में किया गया था. इस प्रदर्शन में आए लोगों के हाथों में झंडे और तख्तियां थीं. सेंट्रल लंदन की पूरी सड़कें इन प्रदर्शनकारियों से ढक उठी थी.

टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में एक लाख से भी अधिक प्रदर्शकारियों ने एंटी-इमिग्रेशन के खिलाफ मार्च निकाला. इस दौरान वहां तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने जब इस आंदोलन को रोकना चाहा तो प्रदर्शनकारियों से उनकी झड़प हो गई. इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए. इसके जवाब में व्यवस्था को काबू में रखने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बलों की तैनाती की जिसमें सिक्योरिटी के साथ घुड़सवारों की टुकड़ियां भी शामिल थीं. इनमें से कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ वाली टोपियां भी पहन रखी थीं. प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.

#WATCH | UK | People gathered on the streets of London in anti-immigration protests and headed towards Westminster, the seat of the UK parliament. A counter-protest by "Stand Up To Racism" gathered at the other end of Whitehall, the main route to Parliament. The group marched to… pic.twitter.com/2l3PyyqU1f — ANI (@ANI) September 13, 2025

ब्रिटेन में गरमाया इमिग्रेशन का मुद्दा

ब्रिटेन में इन दिनों प्रवासन का मुद्दा सबसे बड़ी बहस बना हुआ है. कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद आम जनता की चिंता का केंद्र यही विषय है. आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 28 हजार से अधिक लोग छोटी नावों के सहारे इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं. सड़कों पर लाल–सफेद अंग्रेजी झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है. समर्थक इसे देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं तो वहीं विरोधियों का कहना है कि यह माहौल विदेशी प्रवासियों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देता है. कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजराइली झंडे भी लहराए.

कौन हैं टॉमी रॉबिन्सन? समर्थन में आए एक लाख से भी ज्यादा प्रदर्शकारी

टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली-लेनन है. ब्रिटेन की राष्ट्रवादी और इस्लाम-विरोधी संगठन इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक और देश के सबसे प्रभावशाली दक्षिणपंथी नेताओं में रॉबिन्सन की गिनती है. हाल ही में हुए मार्च को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में प्रदर्शन के रूप में पेश किया गया. इस आयोजन में यूरोप भर के प्रभावशाली नेताओं और कई राजनेताओं की बयानबाजी मुख्य रूप से प्रवासन के खतरों पर केंद्रित रही. प्रवासन का यह मुद्दा फिलहाल महाद्वीप के बड़े हिस्से के लिए एक गंभीर चुनौती है जिससे निपटने के लिए कई देश संघर्ष कर रहे हैं.

#WATCH | UK | People gathered on the streets of London in anti-immigration protests. Aerial footage showed a crowd of thousands of protesters heading towards Westminster, the seat of the UK parliament. A counter-protest by "Stand Up To Racism" gathered at the other end of… pic.twitter.com/1vKTOtn22F — ANI (@ANI) September 13, 2025

एलन मस्क ने भी अनियंत्रित प्रवास पर जताई चिंता

टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने इस साल कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने ब्रिटेन की राजनीति में हस्तक्षेप किया है. हाल के दिनों में मस्क ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ब्रिटेन की वामपंथी सरकार की आलोचना की है. इस वीडियो में एलन मस्क ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि 'ब्रिटिश होने में एक विशेष खूबसूरती है लेकिन जो कुछ यहां हो रहा है, वह देश के लिए विनाशकारी है.' मस्क के अनुसार बड़े पैमाने पर हो रहे अनियंत्रित प्रवासन के कारण ब्रिटेन तेजी से क्षरण की ओर बढ़ रहा है.

