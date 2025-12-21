'इस जमीन का मालिक यीशु है...', न्यूजीलैंड में भारत विरोधी प्रदर्शन, सिखों के कीर्तन के खिलाफ नारेबाजी, क्या है पूरा मामला?

न्यूजीलैंड में एक और 'भारत विरोधी' विरोध प्रदर्शन हुआ है. साउथ ऑकलैंड में शनिवार (20 दिसंबर) को एक सिख समुदाय के धार्मिक जुलूस को एक ईसाई कट्टरपंथी संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने रोक दिया था. 'ट्रू पैट्रियट्स ऑफ़ न्यूज़ीलैंड' नाम के एक ग्रुप के लगभग 30 से 50 सदस्यों ने ग्रेट साउथ रोड पर एक गुरुद्वारे से लौट रहे सिख 'नगर कीर्तन' का रास्ता रोक दिया था. ये प्रदर्शनकारी विवादित धार्मिक और सियासी हस्ती ब्रायन तमाकी की अगुवई वाले डेस्टिनी चर्च से जुड़े थे. सिख समुदाय के इस नगर कीर्तन को रोकने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने 'ये भारत नहीं न्यूजीलैंड है...' और 'न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो...' के नारे लगाए. उन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर 'एक सच्चा भगवान' और 'जीसस' जैसे नारे भी लगाए.

इन प्रदर्शनकारियों ने नीली शर्ट पहनी हुई थी. जिन पर 'कीवी सबसे पहले' और 'सच्चा देशभक्त' जैसे नारे लिखे थे. इसके अलावा उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद और इमिग्रेशन पर न्यूज़ीलैंड की पहचान को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया. विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहे हैं. जिनमें पुलिस दो समूहों के बीच टकराव के बीच दिख रही है. पुलिस के अनुसार, सिख जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था जब दोपहर करीब 2 बजे प्रदर्शनकारियों ने उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की.

Strongly condemn the disruption of the peaceful ‘Nagar Kirtan’ procession in South Auckland, New Zealand, yesterday by local protesters. Nagar Kirtan is a sacred Sikh tradition—a joyous religious parade involving the singing of hymns from Sri Guru Granth Sahib Ji, promoting… pic.twitter.com/DnCwX0XO5b — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) December 21, 2025

शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल ने की निंदा

मैं कल न्यूज़ीलैंड के साउथ ऑकलैंड में स्थानीय प्रदर्शनकारियों द्वारा शांतिपूर्ण 'नगर कीर्तन' जुलूस को बाधित करने की कड़ी निंदा करता हूं. नगर कीर्तन एक पवित्र सिख परंपरा है - यह एक आनंदमय धार्मिक जुलूस है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भजन गाए जाते हैं, जो भक्ति, एकता और पूरी मानवता के साथ आशीर्वाद बांटने को बढ़ावा देता है. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सिख समुदाय ने उकसावे के बावजूद उल्लेखनीय संयम और शांति बनाए रखी - जो गुरु साहिब की 'चढ़दी कला' और 'सरबत दा भला' की शिक्षाओं के अनुरूप है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर से की ये अपील

इस तरह की धमकियां धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना के लिए खतरा हैं. मैं माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले को न्यूज़ीलैंड सरकार के साथ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए.

