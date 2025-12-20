बांग्लादेश का हाल-बेहाल, उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे... संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने मचाया बवाल

Hadi funeral: बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी का शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया. हादी के बड़े भाई, अबू बकर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई. इस मौके पर जमकर भारत विरोधी नारेबाजी हुई. भारत विरोध पर टिकी हादी का सियासी वारिस कौन होगा, इससे इतर उसके जनाजे को कंधा देने पहुंची भीड़ ने अपने नेता को आखिरी विदाई देने के दौरान हिंदुस्तान को कोसते हुए कहा, 'उनका खून बेकार नहीं जाएगा'. इसके बाद बवाल मचाते हुई हजारों की भीड़ संसद में दाखिल हुई और तोड़फोड़ करने लगी.

संसद में तोड़फोड़

शेख हसीना के सत्ता से निर्वासन के बाद ये दूसरा मौका था कि हजारों दंगाईयों की भीड़ संसद में दाखिल हो गई. प्रदर्शन की आड़ में अपने नेता के लिए इंसाफ मांगने वालों ने ससंद भवन में जमकर उत्पात मचाया और वहां मौजूद पुलिस और सेना मूक दर्शक बनी नजर आई.

ढाका यूनिवर्सिटी में रखा गया था शव

हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस ले जाया गया था. वहीं पूरी रात उसका शव दफनाने की तैयारियां को लेकर चर्चा हुई. उसकी कब्र बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के मकबरे के बगल में खोदी गई है. शनिवार को हजारों की तादाद में लोग ढाका के सेंट्रल इलाके में शरीफ उस्मान हादी को आखिरी विदाई देने के लिए जमा हुए थे.

हादी जाना-माना बांग्लादेशी एक्टिविस्ट था, जिसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. उसकी मौत से नेशनल चुनावों से पहले पहले से ही अस्थिर राजनीतिक माहौल और खराब हो गया.

संसद में बेकाबू हुए हालात

अधिकारियों ने इस मौके पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे जो नाकाफी नजर आए. राजधानी ढाका के चप्पे-चप्पे में बॉडी कैमरों से लैस पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. चूंकि एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, इसलिए शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) और पुलिस यूनिट्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को संसद और दूसरी अहम जगहों के आसपास तैनात किया गया था. इसके बावजूद वो भीड़ को रोक नहीं पाए.

हिंदुओं पर हो रही हिंसा

बांग्लादेशी कट्टरपंथी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं जो अपने देश के निजी मामलों में भारत का नाम बिना किसी आधार के जोड़ रहे हैं. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बवाल मचा है. हिंदुओं को मारा जा रहा है. हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रही है. अभी दीपू दास को भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला और पेड़ में बांधरकर जला दिया.