Advertisement
trendingNow13047835
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश का हाल-बेहाल, उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे... संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने मचाया बवाल

बांग्लादेश का हाल-बेहाल, उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे... संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने मचाया बवाल

बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी का शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया. हादी के बड़े भाई, अबू बकर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई. इस मौके पर जमकर भारत विरोधी नारेबाजी हुई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश का हाल-बेहाल, उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे... संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों ने मचाया बवाल

Hadi funeral: बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी का शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया. हादी के बड़े भाई, अबू बकर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई. इस मौके पर जमकर भारत विरोधी नारेबाजी हुई. भारत विरोध पर टिकी हादी का सियासी वारिस कौन होगा, इससे इतर उसके जनाजे को कंधा देने पहुंची भीड़ ने अपने नेता को आखिरी विदाई देने के दौरान हिंदुस्तान को कोसते हुए कहा, 'उनका खून बेकार नहीं जाएगा'. इसके बाद बवाल मचाते हुई हजारों की भीड़ संसद में दाखिल हुई और तोड़फोड़ करने लगी.

संसद में तोड़फोड़

शेख हसीना के सत्ता से निर्वासन के बाद ये दूसरा मौका था कि हजारों दंगाईयों की भीड़ संसद में दाखिल हो गई. प्रदर्शन की आड़ में अपने नेता के लिए इंसाफ मांगने वालों ने ससंद भवन में जमकर उत्पात मचाया और वहां मौजूद पुलिस और सेना मूक दर्शक बनी नजर आई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- घेरकर पीटा, पेड़ से बांधकर आग लगाई, फिर जले धड़ और सिर को बाहर बांध दिया... बांग्लादेश में दीपू दास के पिता का दर्द सुनकर फट जाएगा कलेजा!

ढाका यूनिवर्सिटी में रखा गया था शव

हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस ले जाया गया था. वहीं पूरी रात उसका शव दफनाने की तैयारियां को लेकर चर्चा हुई. उसकी कब्र बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के मकबरे के बगल में खोदी गई है. शनिवार को हजारों की तादाद में लोग ढाका के सेंट्रल इलाके में शरीफ उस्मान हादी को आखिरी विदाई देने के लिए जमा हुए थे.

हादी जाना-माना बांग्लादेशी एक्टिविस्ट था, जिसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. उसकी मौत से नेशनल चुनावों से पहले पहले से ही अस्थिर राजनीतिक माहौल और खराब हो गया.

संसद में बेकाबू हुए हालात

अधिकारियों ने इस मौके पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे जो नाकाफी नजर आए. राजधानी ढाका के चप्पे-चप्पे में बॉडी कैमरों से लैस पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. चूंकि एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, इसलिए शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) और पुलिस यूनिट्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को संसद और दूसरी अहम जगहों के आसपास तैनात किया गया था. इसके बावजूद वो भीड़ को रोक नहीं पाए.

हिंदुओं पर हो रही हिंसा

बांग्लादेशी कट्टरपंथी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं जो अपने देश के निजी मामलों में भारत का नाम बिना किसी आधार के जोड़ रहे हैं. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बवाल मचा है. हिंदुओं को मारा जा रहा है. हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रही है. अभी दीपू दास को भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला और पेड़ में बांधरकर जला दिया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh unrest

Trending news

नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर