Advertisement
trendingNow13101903
Hindi Newsदुनियामिलान ओलंपिक से पहले सुलगा इटली: सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, मेलोनी के खिलाफ क्यों हो रही जनता?

मिलान ओलंपिक से पहले सुलगा इटली: सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, मेलोनी के खिलाफ क्यों हो रही जनता?

 Winter Olympics 2026: इटली के मिलान में 2026 शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ प्रदर्शन शनिवार रात हिंसक हो गया. दिनभर शांतिपूर्ण रहे मार्च में रात को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं जिसके कारण पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Olympic 2026: इटली के मिलान शहर में 2026 शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन शनिवार देर रात हिंसक हो गया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिनभर शांतिपूर्ण रहा मार्च रात होते-होते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में बदल गया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा. यह हिंसा ऐसे समय पर हुई है, जब इतालवी अधिकारी उत्तरी इटली में रेलवे लाइनों पर संदिग्ध तोड़फोड़ की अलग-अलग घटनाओं की जांच कर रहे हैं.

सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग 

सीएनएन के अनुसार, हजारों लोग 2026 शीतकालीन ओलंपिक के विरोध में मिलान की सड़कों पर उतरे थे. प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को लेकर पर्यावरणीय नुकसान, साथ ही खेलों की मेजबानी से होने वाले आर्थिक और सामाजिक बोझ पर सवाल उठाए. यह मार्च अनसस्टेनेबल ओलंपिक्स कमेटी के बैनर तले आयोजित किया गया था, जिसमें पर्यावरण संगठनों, छात्रों, आवास अधिकार कार्यकर्ताओं, श्रमिक संघों, फिलिस्तीन समर्थक नेटवर्क और ट्रांसफेमिनिस्ट समूहों सहित मिलान, लोम्बार्डी और उत्तरी इटली के अन्य इलाकों से लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने इतालवी सरकार की सत्तावादी सुरक्षा नीतियों और नस्लीय अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैये की भी आलोचना की.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने किया लाठी चार्ज

जानकारी के अनुसार, दोपहर तक प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. लोग कंधे से कंधा मिलाकर मार्च करते रहे, लेकिन रात के समय में जब मार्च ओलंपिक विलेज के पास पहुंचा जिसे पुलिस ने भारी सुरक्षा घेरे में रखा था तब हालात बिगड़ने लगे. कुछ प्रदर्शनकारियों ने खिलाड़ियों के आवास की दिशा में पटाखे और धुआं छोड़ने वाले बम फेंके, हालांकि वे इमारतों तक नहीं पहुंचे. बाद में, जब मार्च वाया बेनाको होते हुए पियाजाले कोरवेट्टो की ओर मुड़ा तो एक छोटे समूह ने पुलिस पर पटाखे फेंके. इसके जवाब में पुलिस ने पहले लाठियां चलाईं और फिर आंसू गैस व पानी की बौछारों का सहारा लिया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई प्रदर्शनकारी हिंसा में शामिल नहीं थे और चौक के मुख्य हिस्से में ही मौजूद रहे. 

ये भी पढ़ें: माफी नहीं मांगूंगा मैंने कोई गलती नहीं की... ओबामा को बंदर बताने वाले वीडियो पर अड़े ट्रंप

ये झड़पें 2026 शीतकालीन ओलंपिक के आधिकारिक उद्घाटन के एक दिन बाद हुईं. ओलंपिक का उद्घाटन मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ किया गया था, जिसमें इतालवी गायक एंड्रिया बोसेली और अमेरिकी गायिका मारिया कैरी ने प्रस्तुति दी थी. इस बीच, सीएनएन ने यह भी बताया कि शनिवार को उत्तरी इतालवी शहर बोलोग्ना में रेलवे नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ. इटली के परिवहन मंत्री के मुताबिक, रेल बुनियादी ढांचे पर संभावित सोची-समझी साजिश की जांच की जा रही है, जिससे समन्वित तोड़फोड़ की आशंका और गहरा गई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Olympic 2026

Trending news

RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी