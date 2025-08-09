प्यार और मजा...वह जगह जहां बड़ी उम्र की महिलाएं जवान लड़कों पर खूब लुटाती हैं पैसा, लाखों लोगों की जुट रही भीड़

This is place where older women look for boys: तुर्की का मारमारिस जो एक खूबसूरत समुद्री तट वाला शहर है, इनदिनों कुछ अलग ही वजह से चर्चा में है. ये जगह अब बुजुर्ग ब्रिटिश महिलाओं के लिए प्यार और मस्ती का ठिकाना बन गई है, जहाँ वो अपने से कहीं छोटे, जवान तुर्की लड़कों के साथ रोमांस की तलाश में आती हैं. सस्ते हॉलिडे पैकेज और गर्म समुद्र तटों की वजह से हर साल 43 लाख ब्रिटिश पर्यटकों में से 7 लाख मारमारिस पहुंचते हैं. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे की कहानी उतनी साफ-सुथरी नहीं है, जितनी दिखती है. डेली मेल की पत्रकार सबरीना मिलर की एक रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, वह बहुत हैरान करने वाला है. जानें पूरी रिपोर्ट.

मारमारिस के टाइगर्स टैवर्न बीच क्लब की जानें सच्चाई

सबरीना मिलर अपनी रिपोर्ट में कहती हैं ‌कि मारमारिस के टाइगर्स टैवर्न बीच क्लब में रात को नॉटीज की पॉप म्यूजिक गूंजती है. यहां 66 साल की लिंडा और उनकी 62 साल की दोस्त सारा जैसे कई बुजुर्ग ब्रिटिश महिलाएं जवान तुर्की पुरुषों के साथ डांस और मस्ती करती नजर आती हैं. यह कोई स्ट्रिप क्लब या अनैतिक जगह नहीं, बल्कि मारमारिस का मशहूर बीच बार है. हर साल 43 लाख ब्रिटिश पर्यटक तुर्की आते हैं, जिनमें से 7 लाख मारमारिस के गर्म समुद्री तटों और सस्ते हॉलिडे पैकेज की वजह से यहां खिंचे चले आते हैं.

अपने उम्र से छोटे लड़कों से रोमांस

टीयूआई, जेट2 और ईजीजेट जैसे ट्रैवल ब्रांड्स 300 पाउंड से भी कम में सात दिन के ऑल-इनक्लूसिव पैकेज दे रहे हैं, जिसने इस शहर को हर उम्र के पर्यटकों के लिए पसंदीदा बना दिया है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. यहां कई बुजुर्ग ब्रिटिश महिलाएं अपने से आधे उम्र के तुर्की पुरुषों के साथ फ्लर्ट, रोमांस और यहां तक कि प्यार की तलाश में आती हैं. यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, जैसे 1986 की मशहूर फिल्म 'शर्ली वेलेंटाइन' की कहानी है. जिसमें एक जिंदगी से बोर हो चुकी घरेलू महिला ग्रीस में एक वेटर से प्यार कर बैठती है. लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट बताती है कि इस मस्ती के पीछे कई कड़वी सच्चाइयां छिपी हैं.

हर उम्र की महिलाएं मस्ती करने का मौका

मारमारिस में वेश्यावृत्ति (जो तुर्की में कानूनी है), रोमांस स्कैम और यहां तक कि अनिच्छुक महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें आम हो गई हैं. लिंडा और सारा, जो इंग्लैंड के हैम्पशायर से हैं, पिछले चार साल से मारमारिस में छुट्टियां मना रही हैं. लिंडा कहती हैं कि हर उम्र की महिलाएं मस्ती कर सकती हैं. इबिजा या साइप्रस जैसे शहरों में सिर्फ़ जवान लोग होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है.

जवान लड़कों के घर जा रही महिलाएं

सारा खुलकर कहती हैं, "अगर हम चाहें, तो यहां के जवान लड़कों के साथ घर जा सकते हैं. माहौल ऐसा ही है." हालांकि, वो बताती हैं कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं और स्थानीय लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं. लेकिन कुछ महिलाएं इतनी खुशकिस्मत नहीं होतीं. 'द लव रैट्स ऑफ मारमारिस' नाम का एक फेसबुक पेज, जिसमें 60,000 से ज्यादा सदस्य हैं, हर दिन ब्रिटिश महिलाओं की शिकायतों से भरा रहता है. ये महिलाएं बताती हैं कि स्थानीय लड़के पहले प्यार का नाटक करते हैं, फिर कर्ज चुकाने या तोहफों के लिए पैसे मांगते हैं.

कुछ महिलाएं प्यार में गई फंस

36 साल की एली की कहानी इसका उदाहरण है. वो एक तुर्की लड़के से मिलीं, जो उनके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन बाद में सिर्फ़ दोस्त बनकर रह गया. एली ने उसके लिए पैराग्लाइडिंग, डिनर और होटल का खर्चा उठाया, लेकिन आखिर में उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ. फिर भी वो कहती हैं, "मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती."

महिलाएं जमकर पैसा खर्च करती हैं

स्थानीय दुकानदार अली (33) खुलकर कहता है कि उसने कई ब्रिटिश महिलाओं के साथ रिश्ते बनाए, जो उसकी दुकान में खर्च करती थीं. वो कहता है, "पैसे नहीं, तो प्यार नहीं." हालांकि, कुछ स्थानीय लोग इस माहौल से परेशान हैं. 22 साल का बारटेंडर मुस्तफा बताता है कि 18-20 साल के लड़के 60 साल की महिलाओं के साथ पैसे के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं. उसे खुद एक 55-60 साल की महिला ने 5,000 पाउंड की पेशकश की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया.

मारमारिस की चमक के पीछे फंसते हैं लोग

पुलिस ने हाल ही में कई बारों पर छापे मारे और 14 बार बंद किए. यहां 12:30 बजे का कर्फ्यू भी लागू है, लेकिन इससे गैरकानूनी गतिविधियाँ रुकने की बजाय अंडरग्राउंड हो गई हैं. मारमारिस की चमक के पीछे एक ऐसी दुनिया है, जहां प्यार और पैसे का खेल चलता है, और कई पर्यटक बिना सच्चाई जाने इसमें फंस जाते हैं.