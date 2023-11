'जानवरों के साथ सेक्स' की वकालत करने वाले लेख को पढ़ने की अपील, प्रोफेसर की अजीबोगरीब सलाह

World News in Hindi: अमेरिका में आइवी लीग संस्थान के एक प्रोफेसर, ने लोगों से एक ऐसे लेख को ‘पढ़ने और विचार करने’ के लिए कहा है जो कि जानवरों के साथ सेक्स करने के पक्ष में तर्क देता है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स प्रोफेसर पीटर सिंगर, ने अध्ययन शेयर करते हुए कहा कि यह लेख जानवरों के साथ यौन गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित सामाजिक 'वर्जितताओं' को चुनौती देता है.

पशु अधिकारों की वकालत के लिए मशहूर प्रोफेसर पीटर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘एक और विचारोत्तेजक लेख, फिरा बेन्स्टो (छद्म नाम) का 'ज़ूफिलिया इज़ मोरली परमिसिबल' है, जो अभी (जर्नल ऑफ़ कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज़) के वर्तमान अंक में प्रकाशित हुआ है.’ बता दें पीटर 'जर्नल ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज' के सह-संस्थापक भी हैं.

Another thought-provoking article is "Zoophilia Is Morally Permissible" by Fira Bensto (pseudonym), which is just out in the current issue of @JConIdeas.

This piece challenges one of society's strongest taboos and argues for the moral permissibility of some forms of sexual… pic.twitter.com/32fIaJEJ1J

— Peter Singer (@PeterSinger) November 9, 2023