इतना डरे हुए क्यों हैं टिम कुक...? ट्रंप के साथ डिनर के दौरान 2 मिनट में 8 बार बोला Thank You

Tim Cook Meeting With Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आयोजित डिनर में एप्पल के CEO टिम कुक को 8 बार धन्यवाद किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
America News: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के CEO के साथ व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन किया. इस दौरान एप्पल के CEO टिम कुक भी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर उनसे और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है, जिसको लेकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि टिम कुक ने ट्रंप के साथ 2 मिनट की बातचीत में 8 बार धन्यवाद कहा है.
टिम ने 8 बार धन्यवाद किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,' टिम कुक ने 2 मिनट से भी कम समय में 8 बार धन्यवाद कहा. अविश्वसनीय.'
Tim Cook says "thank you" eight times in less than two minutes. Incrediblepic.twitter.com/5YhHIGqSdW
— tae kim (@firstadopter) September 5, 2025
बता दें कि इस क्लिप में कुक टेक इंडस्ट्री में ट्रंप की रुचि की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही में वह अमेरिका में 60 करोड़ डॉलर के निवेश की एप्पल की योजना का खुलासा करते हुए भी नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने ट्रंप को 7 बार धन्यवाद कहा और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की भी एक बार सराहना की.
नर्वस थे टिम?
एक अन्य व्यक्ति ने मजाक में कहा,' मैंने 9 गिने अंत में एक-एक तरह से 2 बार धन्यवाद था. अच्छे काम के लिए. एक अन्य ने कहा,' स्टीव जॉब्स अपनी कब्र में करवटें बदल रहे हैं.' तीसरे ने पोस्ट किया,' यह दिलचस्प है. आमतौर पर यह अत्यधिक बेचैनी और अपराधबोध का संकेत होता है, लेकिन यह चिंता भी हो सकती है. इसकी जरूरत सम्मान की नहीं बल्कि हताशा की निशानी है.' चौथे ने टिप्पणी की,' उस मेज पर कई दिलचस्प और प्रभावशाली लोगों के होने के बावजूद इस डिनर का माहौल घुटन भरा और प्रदर्शनकारी लग रहा था, मानो स्थिर बैठना मुश्किल हो जाएगा.' पांचवे शख्स ने लिखा,' मार्क और टिम उस मीटिंग में बेहद घबराए हुए थे.'
ट्रंप ने आयोजित किया डिनर
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक्नोलॉजी सेक्टर के कई दिग्गजों की मेजबानी की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग, एप्पल के CEO टिम कुक और 5 भारतीय मूल के नेता शामिल थे. इनमें पैलंटिर के कार्यकारी श्याम शंकर, टिब्को सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा, गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला शामिल हैं.
