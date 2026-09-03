गूगल मैप्स के बाद Apple ने भी बदला नाम, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'; कनाडा में पुराना नाम रहेगा

Lake Ontario Name Change: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि एप्पल ने अपने मैप्स एप्लिकेशन पर लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया है. उन्होंने एप्पल और गूगल दोनों प्लेटफार्मों पर इस बदलाव को पूर्ण, अनुमोदित और बाध्यकारी घोषित किया है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' एप्पल मैप्स ने अभी-अभी घोषणा की है कि उसने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया है, इसलिए अब गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स के बीच नामों का महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरा हो गया है. इसकी पुष्टि हो गई है और यह बाध्यकारी है.'
ट्रंप की ओर से की गई यह घोषणा तब लागू हुई, जब अमेरिका में एप्पल मैप्स के यूजर्स ने अपने फोन में लेक ओंटारियो का बदला हुआ नाम देखा. कनाडाई एडिशन में पुराना नाम ही बरकरार रखा गया है. गूगल मैप्स का इस्तेमाल करने वाले इंटरनेशनल यूजर्स को अपने ऐप में दोनों ही नाम दिखाई दे रहे थे.
बता दें कि लेक ओंटारियो नॉर्थ अमेरिका की 5 प्रमुख झीलों में से एक है, जो न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है.
ट्रंप की ओर से लेक ओंटारियों का नाम बदलने की मांग करते हुए एक कार्यकारी निर्देश जारी करने के बाद एप्पल ने यह बदलाव लागू किया. राष्ट्रपति के आदेश में अमेरिका के इंटीरियर डिपार्टमेंट को 30 दिनों के अंदर सभी फेडरल डेटाबेस और ऑफिशियल मैटीरियल्स को एडजस्ट करने का आदेश दिया गया था. गूगल ने हाल ही में इसी तरह का बदलाव लागू किया है .
गूगल मैप्स के अलावा एक दूसरे डिजिटल नैविगेशन सर्विस 'मैपक्वेस्ट' ने कहा कि उसका लेक ओंटारियो के संशोधित नाम अपनाने की कोई योजना नहीं है. वहीं, अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल जियोग्राफिक नेमिंग रजिस्टर में लेक ओंटारियो का बदला हुआ नाम शामिल कर लिया गया है. एप्पल ने इससे पहले पिछले साल भी इसी तरह का संशोधन किया था, जिसमें ट्रंप के इसी तरह के आदेश के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका में अपडेट किया गया था.