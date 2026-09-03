गूगल मैप्स के बाद Apple ने भी बदला नाम, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'; कनाडा में पुराना नाम रहेगा

गूगल मैप्स के अलावा एक दूसरे डिजिटल नैविगेशन सर्विस 'मैपक्वेस्ट' ने कहा कि उसका लेक ओंटारियो के संशोधित नाम अपनाने की कोई योजना नहीं है. वहीं, अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल जियोग्राफिक नेमिंग रजिस्टर में लेक ओंटारियो का बदला हुआ नाम शामिल कर लिया गया है. एप्पल ने इससे पहले पिछले साल भी इसी तरह का संशोधन किया था, जिसमें ट्रंप के इसी तरह के आदेश के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका में अपडेट किया गया था.