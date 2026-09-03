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गूगल मैप्स के बाद Apple ने भी बदला नाम, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'; कनाडा में पुराना नाम रहेगा

Apple Announces Lake Ontario Name Changed: अमेरिका में ट्रंप की घोषणा के बाद एप्पल ने अपने मैप्स एप्लिकेशन पर लेक ओंटारियो का बदला हुआ नाम लेट ओंटारियो शामिल कर लिया है. हालांकि, कनाडाई एडिशन में इसका पुराना नाम ही दिख रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 03, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:19 AM IST
गूगल मैप्स के बाद Apple ने भी बदला नाम, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'; कनाडा में पुराना नाम रहेगा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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Apple पर ट्रंप का एक्शन, US यूजर्स के लिए 'लेक अमेरिका' हुआ 'लेक ओंटारियो'
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