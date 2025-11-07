Advertisement
Zohran Mamdani: 'हमारे जीजा साहब!'- ममदानी पर उमड़ा अरब देशों का प्यार, सीरिया से ट्यूनीशिया तक जश्न का माहौल

Zohran Mamdani Latest News: अमेरिका में न्यूयार्क शहर के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत से अरब मुसलमानों में जबरदस्त खुशी का माहौल है. सीरिया के लोग तो उसे अपना जीजा साहब कह रहे हैं. आखिर वे जीजा क्यों पुकार रहे हैं?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:45 PM IST
Arab World Rejoices over Zohran Mamdani Victory: न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी की जीत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे अरब विश्व में भी उत्साह और अपनापन जगा दिया है. ममदानी की पत्नी रमा द्वाजी सीरियाई मूल की हैं और यही रिश्ता अरब दुनिया में हास्य और खुशी का कारण बन गया है. सीरिया में लोग मज़ाकिया अंदाज़ में कह रहे हैं –'अब ममदानी हमारे जीजा साहब हैं!'

'अब वो पूरे मुल्क के जीजा बन गए हैं'

सीरियाई मीडिया संपादक करम नाचार ने मज़ाक में लिखा, 'बेचारे ममदानी ने सोचा था कि वो एक सीरियाई लड़की से शादी कर रहे हैं, पर नहीं हबीबी, अब तो पूरे मुल्क के दामाद बन गए हो.'

रमा द्वाजी 30 वर्षीय डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर हैं. वे टेक्सास में रह रहे सीरियाई परिवार में जन्मी और दुबई में पली-बढ़ी हैं. इसी वजह से सीरियाई सोशल मीडिया पर ममदानी को अब ‘अपना आदमी’ माना जा रहा है.

प्रसिद्ध सीरियाई विद्वान अब्दुल करीम बक्कर ने फेसबुक पर लिखा, 'नए मेयर हमारे जीजा हैं, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा खुशी है कि वे मजदूर वर्ग और गरीबों की आवाज बन रहे हैं.'

बनेंगे न्यूयार्क के पहले मुस्लिम मेयर

बताते चलें कि युगांडा में जन्मे ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और समाजवादी मेयर बनेंगे. अपनी जीत के भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका की असली ताकत उसकी विविधता में है. उनका यह बयान ट्रंप की एंटी-इमिग्रेशन नीति पर एक तंज़ माना गया.

उनके एक वायरल वीडियो में वह लेवेंटाइन अरबी में कहते हैं, 'मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे. ये तो दमिश्क वाला हमारा जीजा लगता है.' वीडियो में वे फिलिस्तीनी कनाफेह का आनंद लेते हुए प्रवासियों से वादा करते हैं कि वे उनके छोटे व्यापारों और किराएदारों की मदद करेंगे.

एक और वीडियो में वे न्यूयॉर्क की अरब-स्वामित्व वाली बोडेगा दुकान में ‘Egypt’ नाम की बिल्ली से बात करते दिखते हैं और दुकानदार को किराया फ्रीज करने का वादा करते हैं.

उत्साह से झूम रहा पूरा अरब मुस्लिम समुदाय 

ममदानी की जीत पर पूरा अरब मुस्लिम समुदाय झूम रहा है. फिलीस्तीन के वेस्ट बैंक के नाब्लुस में एक फिलिस्तीनी छात्र ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, 'यह अविश्वसनीय है. एक मुस्लिम  उस शहर का मेयर बन गया है, जहां पर यहूदी आबादी तेल अवीव से भी ज़्यादा है!'

वहीं एक अन्य फिलिस्तीनी मानवीय कार्यकर्ता ने कहा कि यह जीत थोड़ी सी उम्मीद देती है कि दुनिया में फिलिस्तीन की आवाज़ सुनी जा सकती है.

ईरान भी ममदानी की इस जीत पर कशीदे पढ़ रहा है. ईरानी मीडिया ने ममदानी की शिया पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए इस जीत को व्यापक कवरेज दी है. जबकि ट्यूनीशिया में पत्रकार हायथेम एल मेक्की ने व्यंग्य में कहा, 'अगर हमारे यहां कोई ममदानी जैसी बातें कहे तो उसे बीस साल की सजा हो जाए.'

कौन हैं जोहरान ममदानी?

बताते चलें कि जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला शहर में हुआ था. उनका बचपन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में बीता. वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं. उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की. अब वे मेयर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे न्यूयॉर्क सिटी का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं. उनकी जीत ने अरब दुनिया को एक साझा भावनात्मक रिश्ते में जोड़ दिया है.

