पुतिन से मीटिंग करके फिर इस्लामाबाद लौटे अराघची, क्या खत्म होने जा रही है अमेरिका-ईरान की जंग? बैकडोर डिप्लोमेसी तेज

US Iran Backdoor Diplomacy Latest Updates: यूएस और ईरान के बीच जंग के समाधान की उम्मीदें बनने लगी हैं. पिछले 24 घंटे में दोनों पक्षों की ओर से ऐसे संकेत आए हैं, जिससे माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों में कोई समझौता हो सकता है. इसके साथ ही यह संकट भी खत्म हो जाएगा. यूएस ने कहा कि ईरान की ओर से समझौते के लिए नया प्रस्ताव यूएस को मिला है, जिस पर ट्रंप प्रशासन विचार कर रहा है. उधर, किसी समझौते पर पहुंचने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चर्चा की. इसके बाद देर रात वे फिर इस्लामाबाद पहुंचे. माना जा रहा है कि इस वार्ता में वे ईरान की ओर से समझौते के फाइनल प्रस्ताव से पाकिस्तान को अवगत करवाएंगे. जिसे पाकिस्तान फिर यूएस को आगे भेजेगा.

ईरान का प्रस्ताव यूएस को मिला- लेविट

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खोलने और युद्ध खत्म करने के लिए ईरान का प्रस्ताव यूएस को मिला है. प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया गया है. राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है.

कैरोलाइन लेविट ने मीडिया को बताया, 'मैं पुष्टि कर सकती हूं कि राष्ट्रपति ने आज सुबह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की है. बैठक अभी चल रही हो भी सकती है. प्रस्ताव पर चर्चा हुई... मैं यह नहीं कहूंगी कि वे इसे विचार कर रहे हैं. बस इतना कह सकती हूं कि आज सुबह चर्चा हुई थी. मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती. आप जल्द ही राष्ट्रपति से इस विषय पर सीधे सुनेंगे.'

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परमाणु हथियार पर हमारा जवाब स्पष्ट- यूएस

लेविट ने प्रस्ताव पर बताया, 'ईरान ने अपने प्रपोजल में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और संघर्ष खत्म करने का तरीका बताया है. जबकि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अलग से चर्चा करने की शर्त रखी गई है.' यूएस का जवाब बताते हुए प्रवक्ता ने कहा, 'ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रशासन की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है. उन्हें राष्ट्रपति की रेड लाइन्स बहुत साफ बता दी गई हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने चाहिए.'

उधर, ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने सोमवार शाम को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे. यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि यूएस और इजरायल की ओर से की गई आक्रामकता पर और युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई. अराघची ने इस मुलाकात को बहुत अच्छी बताया. यह बैठक डेढ़ घंटे से अधिक चली.

ईरान के हितों का समर्थन करेगा रूस- पुतिन

सूत्रों के मुताबिक, पुतिन ने अराघची से कहा कि रूस ईरान के हितों का समर्थन करेगा और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों में मदद करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी लोग इस कठिन दौर से निकलेंगे और जल्द शांति स्थापित होगी.

वहीं मुलाकात के बाद अराघची ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर डिटेल में जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और अमेरिका व जियोनिस्ट शासन की आक्रामकता के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी अच्छे विचार आए.'

देर रात फिर इस्लामाबाद लौटे अराघची

उन्होंने ईरान की संप्रभुता को समर्थन देने के लिए पुतिन का आभार जताया और कहा कि ईरान-रूस संबंध रणनीतिक साझेदारी पर खरे उतरे हैं. पुतिन से मुलाकात के बाद अराघची फिर से इस्लामाबाद वापस लौटे और अपने प्रस्ताव से आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को अवगत करवाया. माना जा रहा है कि ईरान ने अब कुछ शर्तों पर झुककर इस संघर्ष को खत्म करने का मन बना लिया है, जिससे उसे और बर्बादी न झेलनी पड़े.

हालांकि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बात अभी भी अटकी हुई है. यूएस चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे, जिससे वह कभी भी परमाणु बम न बना पाए. वहीं ईरान चाहता है कि फिलहाल संघर्ष खत्म कर संबंध सामान्य किए जाएं और इस मुद्दे पर अलग से बातचीत का दौर चलाया जाए. वह अपनी फ्रीज की हुई संपत्तियों की वापस और प्रतिबंधों के खात्मे की भी मांग कर रहा है.

समझौते के लिए तेजी से बढ़ी कूटनीति

बताते चलें कि पिछले तीन दिनों में यूएस-ईरान के बीच बैकडोर कूटनीति तेजी से बढ़ी हैं. अराघची तीन दिनों के अंदर तीन बार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं. उन्होंने फाइनल ऑफर देने से पहले अपने सहयोगी ओमान और रूस की यात्रा कर इस बारे में चर्चा की. इसके बाद अब वे तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है. इस वार्ता में दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने का एलान कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है कि 40 दिनों तक चली जंग और इस वैश्विक संकट का समाधान हो जाएगा.