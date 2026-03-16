'परमाणु ठिकाने तबाह, मलबे में दबा यूरेनियम…', जंग के बीच न्यूक्लियर मैटेरियल पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा, बता दिया सारा सच!

Irani Araghchi says nuclear material buried: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए और न्यूक्लियर मैटेरियल मलबे के नीचे दब गया है. ईरान ने साफ कहा है कि वह युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है।
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Iran Us War: मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पहली बार अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अराघची ने कहा है कि हाल में हुए अमेरिकी हमलों के बाद देश के कई परमाणु ठिकाने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वहां मौजूद न्यूक्लियर मैटेरियल अब मलबे के नीचे दबा हुआ है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है.
ईरानी विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि हाल के सैन्य हमलों में ईरान के कुछ परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि इन ठिकानों में मौजूद कई महत्वपूर्ण चीजें अब मलबे के नीचे दब चुकी हैं. अराघची ने कहा, “हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है और अब सब कुछ मलबे के नीचे दब गया है. फिलहाल वहां मौजूद न्यूक्लियर मैटेरियल तक पहुंच पाना संभव नहीं है.”
सबसे बड़ा सवाल यह है कि मलबे के नीचे दबे न्यूक्लियर मैटेरियल का क्या होगा. इस पर अराघची ने कहा कि तकनीकी तौर पर इसे निकाला जा सकता है, लेकिन अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने साफ किया कि अगर भविष्य में इसे बाहर निकालने का फैसला लिया गया तो यह काम अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में किया जाएगा.
ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी. उस दौरान ईरान ने अपने 60 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम को कम स्तर पर लाने का प्रस्ताव भी दिया था. उनके मुताबिक यह एक बड़ा समझौता हो सकता था और इससे यह संदेश जाता कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है.
ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने अमेरिका से किसी भी तरह का युद्धविराम नहीं मांगा है. अराघची ने कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य कार्रवाई मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाकर की जा रही है.
गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे. इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. इस टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है और दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.