दुनिया

29 फीट ऊंचा, 19 फीट चौड़ा...भारत से 5300 KM दूर इस देश में मिला रहस्यमय मकबरा, कौन हैं दफ्न?

Mysterious Tomb: अल्बानिया में पुरातत्वविदों ने तीसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच के एक बड़े रोमन मकबरे की खोज की है, जो बाल्कन देश में अपनी तरह का पहला मकबरा है. उत्तरी मैसेडोनिया सीमा के पास एक पठार पर कुछ असामान्य पत्थरों को देखे जाने की खबर मिलने पर पुरातत्व संस्थान के कर्मचारियों ने अगस्त की शुरुआत में खुदाई शुरू की और रहस्यमय मकबरे की खोज की.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:52 PM IST
Albania: अल्बानिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ी रोमन कब्र मिली है, जो तीसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी की है. यह बाल्कन इलाके में अब तक मिली ऐसी पहली भव्य रोमन कब्र है, जो उस वक्त के रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा था. स्थानीय लोगों ने उत्तर मैसेडोनिया की सीमा के पास एक पठार पर कुछ असामान्य पत्थर देखे थे. इसकी सूचना मिलने पर पुरातत्व की टीम ने अगस्त की शुरुआत में खुदाई शुरू की. खुदाई में एक स्ट्रक्चर मिली, जिसपर ग्रीक भाषा में लेख लिखा हुआ था.

'दूसरा शख्स कौन हैं?'

प्रोजेक्ट के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट एरिकसन निकोली ने बताया, 'लेख से पता चलता है कि यहां दफन शख्स का नाम जेलियानो था, जो रोमन काल का सामान्य नाम है. दूसरा शख्स कौन है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन मुमिकन है कि वह परिवार का सदस्य रहा हो.' यह कब्र करीब 9 मीटर × 6 मीटर (29 फीट × 19 फीट) साइज की है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह किसी अमीर शख्स की आखिरी आरामगाह की जगह (Resting Place) है, जो क्षेत्र में मिली अन्य कब्रों से कहीं बड़ी और भव्य है.

टूरिज्म और अल्बानिया 

अल्बानिया में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है और लोकल अफसर अब इस जगह को टूरिस्ट पैलेस बनाने की योजना बना रहे हैं. खबर मिलते ही आसपास के लोग बड़ी तादाद में यहां पहुंच गए. पिछले हफ्ते, निकोली की टीम ने ब्रश की मदद से कब्र की सफेद छत और दीवारों पर बने नक्काशीदार किनारों को साफ किया. उन्होंने कहा, 'हमें सोने की धागों से कढ़ा हुआ कपड़े का टुकड़ा भी मिला, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह शख्स अपर क्लास का था.'

दफ्न शख्स का नाम   

इसके अलावा कब्र से कांच की प्लेटें और चाकू भी मिले हैं. निकोली ने बताया कि यह कब्र कम से कम दो बार लूटी गई थी, एक बार प्राचीन समय में और दूसरी बार तब, जब भारी मशीनों की मदद से कब्र के ऊपर रखा विशाल पत्थर हिलाया गया. उन्होंने समझाया कि कब्र में दफन शख्स का नाम ग्रीक अक्षरों में लिखा है, लेकिन उसका मतलब लैटिन भाषा से जुड़ा है. दूसरी लिखावट से पता चलता है कि यह कब्र भगवान बृहस्पति (ज्यूपिटर) को समर्पित थी. इसके अलावा, पास में मिले कुछ पत्थरों पर लिखी अन्य लिपियों को अभी एक्सपर्ट्स पढ़ नहीं पाए हैं. माना जा रहा है कि ये किसी और स्मारक के हिस्से थे, जो अब मक्का के खेतों और एक खदान से घिरा हुआ है.

;