गीजा के पिरामिड के नीचे दिखे दो खुफिया कमरे, क्या मिल गया सम्राट के 'अकूत खजाने' का असली दरवाजा?

Menkaure Pyramid: रिसर्च में शोधकर्ताओं का ध्यान पिरामिड के पूर्वी हिस्से पर बने एक रहस्यमयी भाग की ओर गया, जहां पर लगभग 13 फीट ऊंचे और 20 फीट चौड़े चिकने ग्रेनाइट पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है. ऐसे पत्थर केवल उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:18 PM IST
Mysterious empty rooms inside Giza Pyramid: मिस्र के गीजा स्थित मेनकौरे  पिरामिड के भीतर पुरातत्वविदों ने दो रहस्यमयी खाली कमरों की खोज की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इस प्राचीन मकबरे में लंबे समय से खोजे जा रहे छिपे हुए प्रवेश द्वार का सुराग दे सकते हैं. काहिरा विश्वविद्यालय और जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के शोधकर्ताओं की तरफ से हाईटेक स्कैनिंग तकनीकों की मदद से यह खोज की गई है.

रहस्यमयी प्रवेश द्वार
दरअसल, मेनकौरे  पिरामिड गीजा के तीन प्रमुख पिरामिडों में सबसे छोटा है. इसकी ऊंचाई करीब 200 फीट है. ये पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के दौरान लगभग 2510 ईसा पूर्व राजा मेनकौरे  की समाधि के रूप में बनाया गया था.इस रिसर्च में शोधकर्ताओं का ध्यान पिरामिड के पूर्वी हिस्से पर बने एक रहस्यमयी भाग की ओर गया, जहां पर लगभग 13 फीट ऊंचे और 20 फीट चौड़े चिकने ग्रेनाइट पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है. ऐसे पत्थर केवल उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, जहां पर पिरामिड का मेन गेट बना हुआ है.साल 2019 में मुख्य शोधकर्ता स्टाइन वैन डेन होवन ने भी यह सुझाव दिया था कि ये पूर्वी हिस्सा किसी दूसरे हिडन प्रवेश द्वार का संकेत हो सकता है.

2 छोटे कमरे 
पिरामिड को बिना नुकसान पहुंचाए इसके अंदरूनी हिस्सों की जांच स्कैनपिरामिड प्रोजेक्ट के तहत की गई है. इसके लिए जियोरेडार, अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टोमोग्राफी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इस रिसर्च के दौरान पिरामिड के अंदर हवा से भरे दो कमरे मिले हैं. इनमे एक 4.6 फीट गहरा, 4.9 फीट चौड़ा और 3.2 फीट ऊंचा है तो वहीं दूसरे कमरा 3.7 फीट गहरा, 3 फीट ऊंचा और 2.3 फीट चौड़ा है. 

2023 में भी हुई थी खोज

टीयूएम के प्रोफेसर क्रिश्चियन ग्रॉसे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2023 में पिरामिड के अंदर एक हिडन रूम की खोज की गई थी. ग्रॉसे ने स्कैनिपारिमिड्स प्रोजेक्रट के तहत गीजा में हासिल की गई दो रूम की खोज को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. प्रोफेसर के अनुसार टीम ने विकसित परीक्षण तकनीकों का उपयोग कर मिस्र पिरामिड जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं को बिना नुकसान पहुंचाए उसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में अहम जानकारी हासिल की है. शोधकर्ताओं की इस उपलब्धि के बाद राजा मेनकौरे  की समाधि के असली प्रवेश द्वार का रहस्य भी सुलझने की संभावना जताई जा रही है.

