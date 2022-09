Israel Rare Cave: 3300 साल से छिपी गुफा पहली बार आई सामने, राज जानकर लोग रह गए दंग

Once in a Lifetime Discovery in Israel: इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. यह टीम रविवार को प्राचीन मिस्र के फिरौन रामसेस II के साथ दफन एक गुफा को खोजने में सफल रही. टीम ने इसे "वन इन ए लाइफटाइम" के रिसर्च कैटेगरी में रखा है. बताया जा रहा है कि यह गुफा कम से कम 3,300 वर्षों से अछूता था. इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी (IAA) के अनुसार, इस गुफा को तीन हजार वर्ष से भी ज्यादा समय से नहीं खोजा जा सका था. देश के पुरावशेष प्राधिकरण विशेषज्ञ एली यानाई का कहना है कि यह जीवन भर में एक बार की खोज है.

पालमाहिम नेशनल पार्क के पास है यह गुफा

कथित तौर पर यह गुफा पालमाहिम नेशनल पार्क में एक लोकप्रिय इज़राइली समुद्र तट पर दुर्घटना से मिली थी और दर्जनों मिट्टी के बर्तनों से भरी हुई है, जिनमें से अधिकांश अभी भी बरकरार हैं और भाले और तीर सहित कांस्य कलाकृतियां हैं. यद्यपि कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ सहस्राब्दियों से विघटित हो सकते हैं, जैसे कि तरकश जिसमें कांस्य तीर होता है, कलाकृतियां ज्यादातर बरकरार हैं.

जहाजों के जरिये दाखिल हुए थे

स्थानीय मीडिया ने बताया कि आईएए कांस्य युग के विशेषज्ञ यानाई का मानना है कि कुछ जहाजों को लेबनान, सीरिया और साइप्रस जैसे अन्य देशों से आयात किया गया था, जो उस युग के दफन संयोजनों के लिए आम था, लेकिन यह "तट के साथ हुई जीवंत व्यापारिक गतिविधि" को भी दर्शाता है. रिपोर्टों में कहा गया है कि कलाकृतियों का सेट-अप बिल्कुल कांस्य-युग के दफन समारोह जैसा था. अधिकारियों ने संकेत दिया, ये बर्तन दफन प्रसाद थे जो मृतक के साथ इस विश्वास में थे कि वे मृतकों की सेवा करेंगे.

कांस्य युग के बारे में विस्तार से बताती है यह गुफा

यान्नई के अनुसार, यह गुफा उन्हें कांस्य युग के "अंतिम संस्कार के रीति-रिवाजों" की पूरी तस्वीर बयां कर सकती है. पुरातत्वविदों को गुफा के कोने पर दो आयताकार भूखंडों में से एक में कम से कम एक अक्षुण्ण कंकाल मिला है. चूंकि शवों को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया गया था, इसलिए डीएनए विश्लेषण संभव नहीं था, हालांकि पुरातत्वविदों ने यह सिद्धांत दिया है कि वे स्थानीय तटीय निवासी थे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर