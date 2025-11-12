Advertisement
600 साल से समुद्र में दफन था जहाज, अचानक मिलते ही मचा हंगामा, कौनसा राज दबाए भटकी थी शिप?

600 Year Old Cargo Ship Found In South Korea: साउथ कोरिया में 600 साल पुराने एक कार्गो शिप की खोज हुई है. यह सालों पुराने  ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का खुलासा करता है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 12, 2025, 07:24 AM IST
South Korea Cargo Ship: साउथ कोरिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने देश के पश्चिमी तट के समुद्र तल से 600 साल पुराना एक कार्गो शिप बरामद किया है. यह शिप 500 सालों से ज्यादा समय तक शासन करने वाले जोसियन राजवंश के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दुलर्भ झलक पेश करता है. यह खोज साल1392-1910 के जोसेन युग के जहाज की पहली पूरी खुदाई है, जो राज्य के रिफाइंड सी बेस्ड टैक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का सबसे स्पष्ट फिजिकल एविडेंस है. 

स्टडी के लिए समुद्र तल पर रखा

बता दें कि साल 2015 में पहली बार खोजे गए इस जहाज को सालों तक संरक्षण और स्टडी के लिए समुद्र तल पर रखा गया था. तब से पुरातत्वविदों ने साइट से 120 से अधिक कलाकृतियों को वापस प्राप्त किया है, जिनमें गंतव्य स्थलों के साथ लकड़ी के कार्गो टैग, स्टेट टैक्स के लिए बनाए गए चीनी मिट्टी के बर्तन और सरकारी चावल के कंटेनर शामिल हैं.  

स्टडी में क्या पतला चला? 

पुरातत्वविदों का कहना है कि सामने आए रिजल्ट से पता चलता है कि मादो 4 राज्य की ओर से संचालित ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा था, जिसे जौन कहा जाता है. यह प्रांतीय गोदामों से शाही राजधानी हानयांग यानी आधुनिक सियोल तक अनाज और अन्य आधिकारिक सामानों को ले जाता था. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज के एक अधिकारी का कहना है कि यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह जोसेन राज्य का भौतिक बुनियादी ढांचा है जो वापस आ रहा है. यह बताता है कि कैसे एक प्रारंभिक नौकरशाही ने भोजन, सामान और जानकारी को लंबी दूरी तक ले जाया. 

जहाज की खोज से क्या पता चला? 

मादो 4 साल 1420 के आसपास एक क्षेत्रीय अनाज संग्रह केंद्र नाजू से अपनी यात्रा के दौरान डूब गया था. जहाज की खोज ने जोसेन युग के समुद्री इंजीनियरिंग में इंसाइट प्रोवाइड की है, जिसमें एक जुड़वां मस्तूल डिजाइन और लोहे के नाखूनों का इस्तेमाल शामिल है. यह खोज साउथ कोरिया के समुद्री इतिहास और जोसेन युग के दौरान इसके सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है. 

