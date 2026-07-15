Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /क्या तुम मुस्लिम हो? हां कहते ही भारतीय युवक पर 15 बार चाकू से हमला, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में वारदात

क्या तुम मुस्लिम हो? हां कहते ही भारतीय युवक पर 15 बार चाकू से हमला, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में वारदात

अमेरिका में एक भारतीय मुस्लिम युवक पर धर्म पूछकर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. हमलावर ने पुलिस से कहा कि वो मुसलमानों से नफरत करता है और मुस्लिमों को मारना चाहता है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 15, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:02 PM IST
क्या तुम मुस्लिम हो? हां कहते ही भारतीय युवक पर 15 बार चाकू से हमला, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में वारदात

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
₹62,500 करोड़ का दांव...भारत को ग्लोबल मोबाइल पावरहाउस बनाने की तैयारी
Mobile Phone Manufacturing Scheme1 hr ago
2
recipes1 hr ago
3
NEET Suicide Case1 hr ago
4
Delhi news1 hr ago
5
Chamoli news1 hr ago