/क्या तुम मुस्लिम हो? हां कहते ही भारतीय युवक पर 15 बार चाकू से हमला, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में वारदात

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुहैल पर करीब 15 बार चाकू से वार किए गए. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी कई सर्जरी की गई हैं. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हमले के दौरान मॉल में मौजूद कई लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया. बाद में पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि अगर लोग समय रहते आरोपी को नहीं रोकते तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने पीटर माइकल लार्सन के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempted Murder) और खतरनाक हथियार रखने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल उसे साल्ट लेक काउंटी जेल में रखा गया है.