/क्या तुम मुस्लिम हो? हां कहते ही भारतीय युवक पर 15 बार चाकू से हमला, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में वारदात

अमेरिका में भारतीय मूल के एक मुस्लिम युवक पर शॉपिंग मॉल के अंदर धर्म पूछकर हमला किया गया. हमलावर ने धर्म पूछने के बाद युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 वार कर दिए. युवक की हालत गंभीर है. हमलावर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है. पूछताछ में उसने कबूला कि वह मुसलमानों को मारना चाहता है.
अमेरिका के यूटा (Utah) राज्य में घटना सोमवार को वेस्ट वैली सिटी (West Valley City) के वैली फेयर मॉल (Valley Fair Mall) में हुई. पुलिस के मुताबिक 48 वर्षीय आरोपी पीटर माइकल लार्सन (Peter Michael Larsen) ने कबूल किया कि उसने जानबूझकर मुस्लिम होने की वजह से युवक को निशाना बनाया. उसने यह भी कहा कि वह 'मुसलमानों को मारना चाहता है.'
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर पहले युवक के पास गया और उससे पूछा कि वह कहां का रहने वाला है? इस पर युवक ने जवाब दिया कि उसका नाम सुहैल है और वह भारत का रहने वाला है. इसके बाद आरोपी ने पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो? जैसे ही सुहैल ने हां कहा, आरोपी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया. यूटा इस्लामिक सेंटर के इमाम शुआइब दीन ने बताया कि आरोपी ने पहले सुहैल से पानी की बोतल मांगी थी. जैसे ही सुहैल पानी देने के लिए मुड़ा, तभी आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया.
On Monday afternoon, 48-year-old Peter Michael Larsen allegedly pulled out a knife and attacked a kiosk employee in the Valley Fair Mall. Larsen told police the employee was targeted due to his religion, and that he had intended to kill him.
The employee's coworkers and friends… pic.twitter.com/Z8hGokmT3U
— ABC4 News (@abc4utah) July 15, 2026
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुहैल पर करीब 15 बार चाकू से वार किए गए. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी कई सर्जरी की गई हैं. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हमले के दौरान मॉल में मौजूद कई लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया. बाद में पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि अगर लोग समय रहते आरोपी को नहीं रोकते तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने पीटर माइकल लार्सन के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempted Murder) और खतरनाक हथियार रखने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल उसे साल्ट लेक काउंटी जेल में रखा गया है.
सुहैल के साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है. उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है. सुहैल के सहयोगी अदनान मोहम्मद ने कहा कि सुहैल बेहद हंसमुख और मिलनसार शख्स है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि यहां इस तरह धर्म पूछकर हमला करने की वारदात ने उन्हें हिला दिया है.
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमले से पहले भी आरोपी मॉल में कई लोगों से उनका धर्म पूछ रहा था. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हमला पहले से सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है. पुलिस ने कहा है कि आरोपी की सोच और उसके बयान आम लोगों के लिए गंभीर खतरा हैं. नागरिक अधिकार संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है.