/क्या फिर रची जा रही थी बड़ी साजिश? डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स से संदिग्ध हथियारबंद गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप

Trump Security Threat: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी सेंध लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है. कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के तय दौरे से ठीक 2 दिन पहले उनके गोल्फ कोर्स से एक हथियारबंद व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. ट्रंप पर पहले हुए जानलेवा हमलों और लगातार मिल रही धमकियों के बीच इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं.
लोकल शेरिफ ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किया गया 38 वर्षीय संदिग्ध कैलिफोर्निया के डाउनी इलाके का रहने वाला है. वह सादे कपड़ों में गोल्फ कोर्स के परिसर में घूम रहा था, जिसे सुरक्षा में तैनात फेडरल एजेंटों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत हिरासत में ले लिया.
अधिकारियों ने खुलासा किया है कि यह संदिग्ध गोल्फ कोर्स के बेहद संवेदनशील इलाकों में खुलेआम घूम रहा था. वह अपने कैमरे से परिसर की तस्वीरें और वीडियो बना रहा था. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी नजर वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और सिक्योरिटी-प्लानिंग से जुड़ी गतिविधियों पर थी. उसके इस अजीब और संदिग्ध बर्ताव को देखते ही सीक्रेट सर्विस और फेडरल एजेंटों ने बिना कोई रिस्क लिए तुरंत कार्रवाई की और मंगलवार को ट्रंप के प्रस्तावित दौरे से पहले ही उसे दबोच लिया. उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है.
अधिकारियों ने फिलहाल संदिग्ध व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है और न ही आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि क्या वह सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ही निशाना बनाने की योजना बना रहा था. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से मामले की जांच कर रही हैं. उस व्यक्ति के फोन और कैमरे से बरामद तस्वीरों व वीडियो की गहन जांच की जा रही है ताकि उसकी मंशा का पता लगाया जा सके.
गौरतलब है कि ट्रंप पर पहले भी एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद से उनके किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले बड़े पैमाने पर अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है. फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपी पर कड़ी कानूनी धाराएं लगाने की तैयारी में हैं.