अर्मेनिया का दावा: आतंकवादियों की मदद ले रहा अजरबैजान, जारी किया वीडियो

येरेवन/बाकू: अर्मेनिया (Armenia) और अजरबैजान (Azerbaijan) युद्धविराम की घोषणा के चंद मिनट बाद ही फिर आमने-सामने आ गए हैं. अजरबैजान ने अर्मेनिया पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके गांवों पर मिसाइलें दागी गई हैं. इस बीच, अर्मेनिया ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि अजरबैजान उस पर हमले के लिए भाड़े के सैनिकों और आतंकियों की मदद ले रहा है.

मालूम हो कि ऐसी खबरें आई आई थीं कि मुस्लिम देश अजरबैजान की मदद के लिए पाकिस्तान और तुर्की आतंकी भेज रहे हैं. ये आतंकवादी गृहयुद्ध से प्रभावित सीरिया और लीबिया से विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख भेजे जा रहे हैं. कुछ आतंकवादी 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे. अब अर्मेनिया ने बाकायदा वीडियो जारी करके उन खबरों को सही करार दिया है.

We subjected the video to a detailed examination. It is particularly clear that most of the mercenaries were wearing #Azerbaijan/i border guard uniforms. There are vehicles from the Azerbaijani army and pickup trucks earlier taken by Azerbaijani Government from the citizens pic.twitter.com/m2Y1C6Rx3M

— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 11, 2020