'ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे जमीन...,' होर्मुज संकट के बीच तेहरान पहुंचे आर्मेनिया के विदेश मंत्री, पेजेशकियान से की रक्षा सहयोग पर बात

न्यूज एजेंसी 'स‍िन्हुआ' के मुताबिक, पेजेश्‍क‍ियन ने कहा कि 28 फरवरी 2026 को साउथ ईरान के मिनाब शहर के एक स्कूल में 168 मासूम बच्चों की मौत पर वॉशिंगटन के पास कोई जवाब नहीं है. उन्होंने कहा,' ईरान के खिलाफ उनकी कोई भी कार्रवाई या रवैया अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है.' ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की पूरी मजबूती से रक्षा करेगा. हालांकि, तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए ईरान ने कूटनीति का रास्ता अपनाने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है.