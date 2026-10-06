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'ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे जमीन...,' होर्मुज संकट के बीच तेहरान पहुंचे आर्मेनिया के विदेश मंत्री, पेजेशकियान से की रक्षा सहयोग पर बात

Armenia Foreign Minister Iran Visit: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्‍क‍ियन और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरान में आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर बातचीत की.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 06, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:04 PM IST
'ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे जमीन...,' होर्मुज संकट के बीच तेहरान पहुंचे आर्मेनिया के विदेश मंत्री, पेजेशकियान से की रक्षा सहयोग पर बात

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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