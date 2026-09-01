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बॉस से तकरार, इस्तीफे का वार...हेगसेथ से नहीं पटी तो ट्रंप के बड़े अफसर ने नौकरी को मारी लात

US News: अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से मतभेदों के कारण नौकरी छोड़ दी है. उनका इस्तीफा व्हाइट हाउस ने मंजूर कर लिया है और उनके कामकाज की तारीफ भी की है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:03 AM IST
बॉस से तकरार, इस्तीफे का वार...हेगसेथ से नहीं पटी तो ट्रंप के बड़े अफसर ने नौकरी को मारी लात

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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