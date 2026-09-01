/बॉस से तकरार, इस्तीफे का वार...हेगसेथ से नहीं पटी तो ट्रंप के बड़े अफसर ने नौकरी को मारी लात

US Army: अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने ABC न्यूज को यह जानकरी दी. अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार शाम ड्रिस्कॉल का इस्तीफा मंजूर कर लिया.
सोमवार को एक बयान में, व्हाइट हाउस ने ड्रिस्कॉल के काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके बेहद असरदार होने की तारीफ की. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा, 'सेक्रेटरी ड्रिस्कॉल ने आर्मी डिपार्टमेंट में राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन्स के दौरान बेहतरीन लीडरशिप दी, तैयारी और मारक क्षमता पर फिर से जोर दिया, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मदद की और भी बहुत कुछ किया. कमांडर-इन-चीफ और वॉर सेक्रेटरी के साथ उनके काम की वजह से अमेरिकी सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है.'
कई अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, 2025 में अपना पद संभालने के बाद से ड्रिस्कॉल और हेगसेथ के बीच कई मामलों पर मतभेद रहे. अधिकारियों के मुताबिक, सबसे अहम बात यह रही कि हेगसेथ ने जनरल के पद पर प्रमोशन पाने वाले कई सीनियर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया या उन्हें किनारे कर दिया.
हेगसेथ ने अप्रैल में बिना किसी कारण बताए पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी नौकरी से निकाल दिया था. ड्रिस्कॉल के जॉर्ज के साथ अच्छे कामकाजी संबंध थे और उन्होंने कांग्रेस की सुनवाई में कहा था कि उन्हें नहीं पता कि जॉर्ज को क्यों हटाया गया.
पिछले साल के आखिर में यह बात भी ध्यान देने वाली थी कि ट्रंप ने यूक्रेन-रूस शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए एक डिप्लोमैटिक पहल का नेतृत्व करने के लिए ड्रिस्कॉल को चुना था. ऐसा काम किसी सर्विस सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर था, जिसका मुख्य काम सर्विस की ट्रेनिंग और साजो-सामान की देखरेख करना होता है.
ड्रिस्कॉल कैपिटल हिल में भी लोकप्रिय थे और व्हाइट हाउस तक उनकी पहुंच थी, जिसकी वजह वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ उनके पुराने संबंध थे. वे वेंस से येल लॉ स्कूल में मिले थे, जब वे 10वीं माउंटेन डिवीजन में कैवेलरी ऑफिसर के तौर पर सेवा दे चुके थे. बता दें कि ड्रिस्कॉल ने खुद को तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण के समर्थक के तौर पर पेश किया है, खासकर इसलिए क्योंकि सस्ते ड्रोन और काउंटर-ड्रोन टेक्नोलॉजी युद्ध के तरीके को बदल रहे हैं.