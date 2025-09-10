भारत की सेना ने लिया ऐसा फैसला, तिनके की तरह बिखर जाएंगे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ड्रोन
भारत की सेना ने लिया ऐसा फैसला, तिनके की तरह बिखर जाएंगे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ड्रोन

Indian Army News: इनकी रेंज करीब 50 किलोमीटर होगी. जो एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है. इनका सर्विलांस नेटवर्क बेहद मजबूत होगा. जो मुश्किल से मुश्किल हवाई हमलों को भी ढूंढ कर ट्रैक करेगा और फिर उन्हें हवा में ही मार गिराएगा.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:22 AM IST
INDIAN ARMY

Army to boost drone shield: बार्डर पर घुसपैठ करने वालों के खिलाफ भारतीय सेना ने नया प्लान तैयार कर लिया है. भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है. जिससे बार्डर से आ रहे ड्रोन को पलक झपकते मार गिराया जाएगा. जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को तबाह कर दिया था. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में भारत पर कई ड्रोन हमले किए थे. इनमें ज्यादातर ड्रोन को सेना ने हवा में ही मार गिराया था.

नई चुनौतियों के लिए भारतीय सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद है, ऐसे में सेना ने अब देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का किलर प्लान बनाया है. जिससे न सिर्फ भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को उसके इलाके में ही मार गिराया जाएगा. इसके लिए अब इंडियन आर्मी ने अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम का जाल बड़ा करने का फैसला किया है. LAC और LoC दोनों जगहों पर अब रडार की संख्या बढ़ाई जा रही है.

सेना ने लिया बड़ा फैसला

45 लो लेवल लाइट वेट रडार, 48 एअर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और 10 लो लेवल लाइट वेट रडार का प्रस्ताव मांगा है. इनकी रेंज करीब 50 किलोमीटर होगी. जो एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है. रडार का सर्विलांस नेटवर्क बेहद मजबूत होगा. जो मुश्किल से मुश्किल हवाई हमलों को भी ढूंढ कर ट्रैक करेगा और फिर उन्हें हवा में ही मार गिराएगा. इस तरह भारत की तीनों सीमाएं पूरी तरह से अभेद हो जाएंगी और दुश्मन भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा.

युद्ध में रडार की भूमिका 

युद्ध में रडार की मुख्य भूमिका दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना, लक्ष्यों को ट्रैक करना और दुश्मन के विमानों, जहाजों या अन्य सैन्य उपकरणों की पहचान करता है. रडार अग्रिम चेतावनी देकर हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में मददगार है, दुश्मन की रणनीति का विश्वसनीय डेटा एकत्र करता है और युद्ध के मैदान पर महत्वपूर्ण सैन्य संचालन में सहायता करता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

ArmyRadar

;