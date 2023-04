Artificial Intelligence कहीं गलती से न दबा दे परमाणु मिसाइल का बटन, अनहोनी टालने के लिए हो रही ये मांग

Bill to Keep AI from Going Nuclear: अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाली स्वायत्त प्रणालियों को अकेले परमाणु हथियार लॉन्च (Launching nuclear weapon) करने से रोकने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि AI द्वारा इसके बारे में निर्णय लेने के संभावित खतरे को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं. बिल एक स्वायत्त हथियार प्रणाली का उपयोग करके परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए संघीय धन के उपयोग पर रोक लगाएगा जो सार्थक मानव नियंत्रण के अधीन नहीं है.