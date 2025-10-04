जेल में कैदी संग रोमांस लड़ाती थी 34 साल की खूबसूरत लेडी जेलर, फिर स्टोरी में आया ये ट्विस्ट

Face of prison officer who had relationship with inmate: विदेशी जेलों में आए दिन ऐसे ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं कि अच्छे खासे लोगों के दिमाग का दही हो जाता है. अब इसी मामले की मिसाल दी जाए तो जेल में रासलीला का ऐसा खुला खेल एक बार फिर सामने आया है कि मत पूछिए. इससे पहले लेडी लिंडा नाम की जेलर को ऐसे ही कांड के लिए घर और दफ्तर यानी पति और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ा था. इस मामले में 34 साल की मैडम का दिल आया एक कम उम्र के कैदी पर जिसकी दीवनगी में मैडम खुद लंबे समय तक के लिए सलाखों के अंदर चली गईं.

जेल में बनाए संबंध

ये वही जेलर मैडम हैं, जिन्होंने एक कैदी के साथ सलाखों के पीछे सेल में अनुचित संबंध बनाए और जेल में प्रतिबंधित सामान की तस्करी की. जेलर एमी टर्नर को पब्लिक सर्विस से जुड़े आफिस में दुर्व्यवहार करने और एचएमपी मैनचेस्टर के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जेलर का नाम एमी टर्नर है जिनकी ज्वाइनिंग साल 2014 में एचएमपी मैनचेस्टर में हुई थी और 2023 में उन्हें बैंड 4 के टॉप ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन मिला. जेल में कैदियों को नियम कायदे का पाठ पढ़ाने के बजाए मैडम खुद रोमांस रचा रही थीं. 34 साल की टर्नर ने एक कैदी को दर्जनों सीक्रेट कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजे. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जमा हुए दस्तावेजों से पता चला कि मैडम टर्नर के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे थे.

फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि टर्नर का नंबर नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 के बीच अवैध फोन के साथ लगातार संपर्क में था. टर्नर ने 16 कॉल किए और 28 इनकमिंग कॉल्स का उसने जवाब दिया. हर कॉल को मिलाकर दोनों के बीच घंटों बाते होती थीं. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया गया कि लेडी जेलर ने 29 टेक्स्ट मैसेज भेजे और उसे 73 मैसेज मिले. चैट से साफ था कि कैदी जेल में सजा के बजाए मौज काट रहा था.

पार्टनर को किया चीट

जानकारी के मुताबिक लेडी जेलर में अपनी फैमिली को भी चीट किया. वह अपने चहेते कैदी की रिहाई के बाद भी उसके टच में थी. तब भी जब वो खुद अपने पार्टनर के साथ छुट्टियों पर थी. हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस चैटिंग से इतर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि उसने कैदी को अवैध फोन उपलब्ध कराया था, क्योंकि जेल में किसी भी चेकिंग में कोई फोन बरामद नहीं हुआ.

चेतावनी पर भी नहीं मानी फिर हुई जेल

साल 2020 में जेलर को उनकी जॉब से जुड़े कदाचार के लिए लास्ट वार्निंग मिली थी. हालांकि, उनके बचाव पक्ष ने उन्हें काफी बचाया लेकिन वो नहीं मानी तो आखिर में उन्हें कदाचार का दोषी पाए जाने पर 15 माह की कैद की सजा सुनाई गई. इन जेलर मैडम से पहले यूके की एक जेल में तैनात 30 साल की खूबसूरत प्रिजन अफसर लिंडा (Linda Abreu) का सेक्स वीडियो (Sex Video) वायरल होने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी. उस मामले ने भी तब काफी तूल पकड़ा था.

ये भी पढ़ें- Sex With Prisoners: जेल में कैदियों के साथ संबंध बनाती थी जेलर, सजा पूरी होने के बाद अब क्या?