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आसिम मुनीर बने PAK के 'सुपर बॉस', मिली तीनों सेनाओं की फुल कमान, लोकतंत्र के नाम पर सेनापति का हुआ एकाधिकार

Pakistan Asim Munir Latest News: आसिम मुनीर अब PAK के 'सुपर बॉस' बन गए हैं. उन्हें पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की फुल कमान दे दी गई है. अब वहां पर लोकतंत्र के नाम पर सेनापति का एकाधिकार हो गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 21, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:26 AM IST
आसिम मुनीर बने PAK के 'सुपर बॉस', मिली तीनों सेनाओं की फुल कमान, लोकतंत्र के नाम पर सेनापति का हुआ एकाधिकार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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