आसिम मुनीर बने PAK के 'सुपर बॉस', मिली तीनों सेनाओं की फुल कमान, लोकतंत्र के नाम पर सेनापति का हुआ एकाधिकार

Pakistan Asim Munir New Military Law News: पाकिस्तान के कट्टरपंथी फील्ड मार्शल का जिन्नालैंड पर शिकंजा और कस गया है. वे अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के चीफ कमांडर बन गए हैं. पाकिस्तान में पारित नए रक्षा कानून के तहत आसिम मुनीर को पाकिस्तान की तीनों सशस्त्र सेनाओं पर व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं. नए कानून के लागू होने के साथ ही पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अब एक एकीकृत कमान के तहत आ गई हैं. इस कमान के सर्वोच्च प्रमुख आसिम मुनीर होंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) ने गुरुवार को 'डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' और 'नेशनल कमान अथॉरिटी एक्ट, 2010' में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इस कानून का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक बदलावों के जरिए नई सैन्य संरचना को एक वैधानिक और कानूनी ढांचा प्रदान करना है. इसके साथ ही कानून में एक 'डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर' (DFHQ) की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो CDF मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के सभी सैन्य बलों के केंद्रीय मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा.
पाकिस्तानी सेना का यह नया ढांचा पिछले साल पारित 27वें संविधान संशोधन के तहत तैयार किया गया है. इसके जरिए पूर्ववर्ती 'चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी' के पद को समाप्त कर 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' (CDF) का नया पद सृजित किया गया था. यह पद वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के पास है.
नया कानून लागू होने के बाद अब आसिम मुनीर का तीनों सेनाओं पर पूरा नियंत्रण हो गया है. CDF के रूप में उनके पास तीनों सेनाओं को आदेश देने, ऑपरेशन शुरू करने, सीजफायर करवाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित तमाम फैसले लेने का अधिकार होगा. वे तीनों सेनाओं के संसाधनों और रणनीतियों के एकीकरण पर भी फैसला ले सकेंगे.
आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं के सैन्यकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों पर भी व्यापक अधिकार दिए हैं. वे किसी भी सैन्यकर्मी को सेवानिवृत्त करने, सेवामुक्त करने, इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करने, सेवा में बनाए रखने या सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु और सेवा सीमा में ढील देने का अधिकार रखेंगे.
शहबाज सरकार की ओर से संसद में पारित नया संशोधन कानून CDF को भविष्य में अन्य जिम्मेदारियां और शक्तियां सौंपने का अधिकार भी देता है. यह प्रस्तावित कानून आसिम मुनीर की भूमिका को केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से भी पावरफुल बनाने वाला है.
नए कानून के पास होने के बाद नया डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर CDF के नियंत्रण में होगा. इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के 'मुख्य सैन्य सलाहकार' के रूप में कार्य करेंगे.
तीनों सेनाओं की कमान और नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर CDF सीधे संघीय सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे. वहीं नई प्रणाली को कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई होने पर उसे दूर करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को विशेष आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है.
बताते चलें कि पाकिस्तानी सेना का यह पुनर्गठन केवल पारंपरिक सैन्य मामलों तक सीमित नहीं है. 27वें संविधान संशोधन के जरिए 'कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमान' (CNSC) का नया पद भी बनाया गया है. यह एक फोर-स्टार जनरल का पद है, जो पाकिस्तान के रणनीतिक और परमाणु बलों के परिचालन एकीकरण के लिए जिम्मेदार होगा. इसके लिए हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा को पदोन्नत कर देश का पहला CNSC नियुक्त किया गया है.
संसद में संशोधन पारित होने के बाद शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन कानूनी संशोधनों को आवश्यक प्रक्रिया करार दिया. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए संशोधनों का मुख्य मकसद पाकिस्तान की परमाणु और रणनीतिक कमान व्यवस्था को नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ढालना है.