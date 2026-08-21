आसिम मुनीर बने PAK के 'सुपर बॉस', मिली तीनों सेनाओं की फुल कमान, लोकतंत्र के नाम पर सेनापति का हुआ एकाधिकार

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) ने गुरुवार को 'डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' और 'नेशनल कमान अथॉरिटी एक्ट, 2010' में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इस कानून का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक बदलावों के जरिए नई सैन्य संरचना को एक वैधानिक और कानूनी ढांचा प्रदान करना है. इसके साथ ही कानून में एक 'डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर' (DFHQ) की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो CDF मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के सभी सैन्य बलों के केंद्रीय मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा.