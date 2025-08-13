असीम मुनीर ने दी परमाणु धमकी तो भारत को लेकर क्या बोला पाकिस्तान का नया-नया दोस्त अमेरिका? आखिर चाहते क्या हैं ट्रंप

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत सहित आधी दुनिया को परमाणु हमले से तबाह करने की धमकी दी. इसके बाद अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को लेकर पाकिस्तानी ऑर्मी चीफ के बयान का जवाब दिया. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मुनीर के बयान के बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि उसके संबंध भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. भारत के साथ अमेरिका के संबंध बिलकुल पहले जैसे ही हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने आसिम मुनीर की गीदड़भभकी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'अमेरिका का कूटनीतिक दल दोनों देशों के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है.' यह बीते 2 महीनों में दूसरा मौका है जब आसिम मुनीर अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं. अमेरिका में आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध शुरू करने और आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी थी.

भारत-पाक सीजफायर को लेकर ट्रंप के दावे को दोहराया

विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में बोलते हुए टैमी ब्रूस ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए हाल के सैन्य संघर्ष के बाद सीजफायर में अमेरिका की भूमिका को दोहराते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भी दोहराया. टैमी ब्रूस ने आगे कहा,'यह वाशिंगटन के लिए एक बहुत गर्व का क्षण था कि वह भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावित तबाही रोकने में शामिल रहा. हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ दोनों देशों के बीच सीजफायर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.'

यह भी पढ़ेंः ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव

दोनों देशों के साथ संबंध अपरिवर्तित

वहीं इस दौरान जब ब्रूस से पूछा गया कि क्या ट्रंप के साथ पीएम मोदी के साथ संबंधों के बदले आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद अमेरिका पाकिस्तान को सहायता और हथियार बिक्री बढ़ाएगा? इस सवाल के जवाब में ब्रूस ने कहा,'दोनों देशों के साथ अमेरिका का संबंध अपरिवर्तित है.' इसके लिए दोनों देशों के राजनयिक प्रतिबद्ध हैं.'इस दौरान ब्रूस ने मंगलवार (12 अगस्त) को इस्लामाबाद में हुई यूएस-पाक काउंटर टेररिज्म डायलॉग का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों ही देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में साझा प्रतिबद्धता दिखाई है.

2 महीनों में आसिम मुनीर का दूसरा अमेरिकी दौरा

इस बैठक में आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों से सहयोग बढ़ाने की चर्चा भी हुई थी. ब्रूस ने आगे कहा कि अमेरिका का दोनों देशों के साथ काम करना बहुत अच्छी खबर है, जो एक स्वस्थ्य भविष्य को बढ़ावा देगा. आपको बता दें कि बीते 2 महीनों के भीतर ही पाक ऑर्मी चीफ आसिम मुनीर दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं. रविवार को उन्होंने अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल और ऑर्मी कमांडर के साथ हाई लेवल मीटिंग की कई बैठकें की.

यह भी पढ़ेंः क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला