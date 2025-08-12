वर्दी वाला ओसामा.. इसने लादेन की याद दिला दी, मुनीर के ऊपर भड़के Ex अमेरिकी अधिकारी
Advertisement
trendingNow12877270
Hindi Newsदुनिया

वर्दी वाला ओसामा.. इसने लादेन की याद दिला दी, मुनीर के ऊपर भड़के Ex अमेरिकी अधिकारी

Pakistan Army Chief: पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर पूरी दुनिया को डराने की रणनीति अपना रहा है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जब कोई देश आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमकाता है तो वह एक वैध राज्य के रूप में बने रहने का अधिकार खो देता है.

Edited By:  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo AI Zee TV
Photo AI Zee TV

Asim Munir Nuclear Threat: पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से परमाणु हमले की धमकी दी. इसके बाद प्रतक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. वर्तमान अमेरिकी सरकार भले ही इस पर चुप है लेकिन अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया आई है. पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा कि अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की इस तरह की धमकी अस्वीकार्य है. उन्होंने मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से करते हुए कहा कि यह बयानों का स्तर बताता है कि पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार देश के रूप में रहने लायक है या नहीं. इस पर सवाल उठना लाजिमी है.

PAK सेना प्रमुख पर तीखा हमला..
असल में अमेरिका और रूस के बीच प्रस्तावित बैठक से पहले रुबिन ने पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख पर तीखा हमला बोला. उन्होंने असीम मुनीर को 'वर्दी वाला ओसामा' बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच और रणनीति में किसी भी तरह की रियायत से बदलाव संभव नहीं है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक गलत शांति समझौता-शांति की जगह युद्ध को आगे बढ़ा सकता है.

दुनिया को डराने की रणनीति
इतना ही नहीं रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर पूरी दुनिया को डराने की रणनीति अपना रहा है. उनका कहना था कि जब कोई देश आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमकाता है तो वह एक वैध राज्य के रूप में बने रहने का अधिकार खो देता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में अमेरिकी जनरलों को मुनीर के बयान पर तुरंत मीटिंग से बाहर आ जाना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

अमेरिकी जनरलों की चुप्पी पर नाराजगी 

पूर्व पेंटागन अधिकारी ने अमेरिकी जनरलों की चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि जिन्होंने मीटिंग से वॉकआउट नहीं किया उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. रुबिन के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान को लेकर अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा अपने हाथ में लेनी होगी. क्योंकि मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है.

माइकल रुबिन ने मांग की कि जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगता और स्पष्टीकरण नहीं देता तब तक असीम मुनीर और किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी को 'पर्सोना नॉन ग्रेटा' घोषित किया जाए और उन्हें अमेरिकी वीजा न दिया जाए. उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद और परमाणु धमकियों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

About the Author
author img
गौरव पांडेय

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Asim Munirosama bin laden

Trending news

कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? जिनकी फोटो बनी टीशर्ट प्रियंका ने पहनी, मचा बवाल
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? जिनकी फोटो बनी टीशर्ट प्रियंका ने पहनी, मचा बवाल
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
;