/आसिम मुनीर राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तख्तापलट की अटकलें!

तब अमेरिकी मीडिया आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान की कुर्सी सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गई थी. इसके पीछे अमेरिकी साजिश और पाकिस्तानी फौज की लिखी गई स्क्रिप्ट थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला. अमेरिका खान की रूस यात्रा से खफा था. अमेरिकी हुक्मरानों की ये चाहत थी कि पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध पर रूस की खुलकर आलोचना करे, लेकिन इमरान सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को बेहद नागवार गुजरा.