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आसिम मुनीर राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तख्तापलट की अटकलें!

पाकिस्तान में एक और तख्तापलट की संभावना है. पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कथित विधानसभा चुनावों के बीच दो महीने से सुलग रहा है. सेना और पुलिस के दमनकारी रवैये से चालीस से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. लाहौर से लेकर कराची तक अलग-अलग प्रदर्शन चल रहे हैं.

Published: Aug 02, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:04 PM IST
आसिम मुनीर राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तख्तापलट की अटकलें!
Image Credit: AI

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