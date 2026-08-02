/आसिम मुनीर राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तख्तापलट की अटकलें!

Pakistan political crisis: पाकिस्तान में एक और तख्तापलट की संभावना है. पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कथित विधानसभा चुनावों के बीच दो महीने से सुलग रहा है. सेना और पुलिस के दमनकारी रवैये से चालीस से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. लाहौर से लेकर कराची तक अलग-अलग प्रदर्शन चल रहे हैं. इस बीच रविवार को राजधानी इस्लामाबाद में कई विरोध प्रदर्शनों के आह्वान के बीच हालात संभालने के लिए शहर में जगह-जगह हैवी कंटेनर लगाए गए हैं.
पाकिस्तान में बिगड़े हालातों को संभालने के लिए परदे के पीछे सेना कौन सा गेम खेल रही है? इसे लेकर इस्लामाबाद की सियासी गलियों में हलचल तेज हो गई है. पाकिस्तान में जिस अप्रत्याशित घटनाक्रम की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें आसिम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर आसिफ अली जरदारी की जगह ले सकते हैं. मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं.
सालभर से बलूचिस्तान में पाकिस्तान पुलिस और फौज के सैकड़ों लोग मारे गए हैं. कई चेक पोस्टों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर रखा है. आर्थिक राजधानी कराची में गैंगवार तेज हो गया है.
The decision was made in the latest ISI meeting that Pak current political system will be changed.
Asim Munir will become president, and Mohsin Naqvi will become Prime Minister.
The 28th and 29th constitutional amendments will be passed by force.
It was also said that some… pic.twitter.com/nSf4qoKyPP
— برهان الدین | Burhan uddin (@burhan_uddin_0) August 2, 2026
वहीं जिस तरह की वीडियो और जानकारी सामने आ रहे हैं, इसके पीछे विशेषज्ञ कोई बड़ी साजिश बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के विभिन्न एक्टिविस्ट और सुरक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और पुलिस के बड़े अधिकारियों बीच एक बैठक हुई है, जिसके बाद उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से देश में नया सियासी तख्तापलट करने की तैयारी में है. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर नई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है.
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد میری سٹم کے طاقتور شخصیت سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی ،اس میں ،میں نے پوچھا کہ کیا ہونے جارہا ہے تو سٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ،do and die والی صورتحال ہے ،پیپلزپارٹی اور ن لیگ کے پاس چھ ماہ کا وقت ہے… pic.twitter.com/FVOWgbiRt3
Arif Malik (@arifawan779) August 2, 2026
लेकिन पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में बने हालातों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी की संघीय गठबंधन सरकार कमजोर पड़ चुकी है और पाकिस्तानी सेना इन हालातों को संभालने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है.
Islamabad has once again become a container city.
Highways sealed. Roads blocked.
When a capital is locked down against its own people, it reflects fear—not strength.@BesuraTaansane @CestMoiz @ZahackTanvir @zeshmohmand @Dr_Morbius_ pic.twitter.com/qyETMo0GA6
Nighat Abbas (@Nighat_Abbass) August 2, 2026
2 अगस्त की सुबह का एक वीडियो भी ऐसे दावों के समर्थन में पाकिस्तानी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.
Containers have been placed in #Islamabad amid multiple protests. Asim Munir can likely replace Asif Ali Zardari as the President of #Pakistan. Mohsin Naqvi can take over as Prime Minister. pic.twitter.com/CJ7Vo5hWfp
जब इमरान खान की सरकार का तख्तापलट हुआ था तब भी पुरानी रवायतों के तहत पाकिस्तान फौज की भूमिका खुलकर सामने आई थी. इमरान खान के तख्तापलट को लेकर दो महीने पहले अमेरिका से आई एक रिपोर्ट पर खान की पार्टी ने पीटीआई ने खुलकर बवाल काटा था.
तब अमेरिकी मीडिया आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान की कुर्सी सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गई थी. इसके पीछे अमेरिकी साजिश और पाकिस्तानी फौज की लिखी गई स्क्रिप्ट थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला. अमेरिका खान की रूस यात्रा से खफा था. अमेरिकी हुक्मरानों की ये चाहत थी कि पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध पर रूस की खुलकर आलोचना करे, लेकिन इमरान सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को बेहद नागवार गुजरा.
इसके बाद 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के बीच बातचीत हुई. लू ने मजीद से कहा कि अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव में हट जाते हैं तो अमेरिका ‘सब माफ’ कर देगा. इसके 33 दिन बाद यानी 9 अप्रैल 2022 को इमरान सरकार गिर गई.
पाकिस्तान के नए हालातों के बीच, तख्तापलट की नई स्क्रिप्ट तैयार होने का दावा हो रहा है. आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ पाकिस्तान में तख्तापलट के ऐसे अपुष्ट दावों और अटकलों की पुष्टि नहीं करता है.