अपने मुल्क की सच्चाई दिखाने से डर रहे आसिम मुनीर? अखबार ने ऐसा क्या लिखा, जिसे PAK में छपने नहीं दिया

Pakistan Removed Print Edition: ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को सरकार नहीं बल्कि सेना चलाती है और वही इस्लामाबाद की मीडिया को भी कंट्रोल करती है. इसको लेकर अब ताजा मामला सामने आया है. बता दें कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने पाकिस्तान के भीतर की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी. यह वहां रहने वाले शिया मुसलमानों के गुस्से से संबंधित थी. हालांकि, मुनीर ने इस रिपोर्ट को अपने मुल्क में छपने नहीं दिया.

मुनीर ने नहीं छपने दी रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट अमेरिका समेत दुनियाभर में पब्लिश हुई, लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट पाकिस्तान में प्रिंट होकर बिकने वाली NYT की कॉपी में पब्लिश होने वाली थी वैसे ही उसे वहां से गायब कर दिया गया. यानी पाकिस्तान में बिकने वाले NYT अखबार में ये खबर छपी ही नहीं थी. इसकी जानकारी खुद NYT के पाकिस्तान-अफगानिस्तान के ब्यूरो चीफ एलियन पेल्टियर ने दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 अखबारों की कॉपी दिखाते हुए 'X'पर लिखा,' एक टाइम्स के अमेरिकी संस्करण में और दूसरा आज अंतरराष्ट्रीय संस्करण में. हालांकि, इसे पाकिस्तान से हटा दिया गया था.'

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क्यों नहीं छपने दी रिपोर्ट?

पाकिस्तान में इस रिपोर्ट को हटाए जाने का कारण सांप्रदायिक तनाव को बताया गया है. कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट शिया और सुन्नी के बीच के टकराव को लेकर बेहद सेंसिटिव है. बता दें कि NYT की इस रिपोर्ट को फ्रीलांस राइटर जिया उर रहमान ने लिखा है. लेखक पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं. उनकी इस रिपोर्ट का टाइटिल था 'शिया एंगर इन पाकिस्तान' यानी पाकिस्तान में शियाओं का गुस्सा. रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद शिया धर्मगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद शिया समुदाय का गुस्सा शांत करवाना था. ताकि ऐसा न हो कि पाकिस्तान के अंदर शिया-सुन्नी के बीच कोई बड़ा टकराव हो जाए. ऐसे में मुनीर ने शिया मौलवियों से बात कर उन्हें समझाया और कहा कि आप सब्र रखें. स्थिति नियंत्रण में है.

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पाकिस्तान में शियाओं का फूटा गुस्सा

रिपोर्ट में इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया कि पाकिस्तान फिलहाल ईरान-अमेरिका के बीच मीडिएटर बना हुआ है. दोनों देशों में सीधी वार्ता न होने के चलते वे पाकिस्तान जाकर बातचीत कर रहे हैं. एक तरफ पाक कह रहा है कि वह दोनों देशों को मिला रहा है और शांति स्थापित कर रहा है तो वहीं खुद अंदर से उसकी स्थिति खराब है. शिया समुदाय नाराज है. ऐसे में जब देश के अंदर ही आग लगी है तो फिर बाहर शांति की बात कैसे हो सकती है? इसी कठिन स्थिति को लेकर NYT ने रिपोर्ट लिखी थी. बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा समय में 3.5 करोड़ शिया मुस्लिम रहते हैं. ईरान में हुए हमले और खामेनेई की मौत के बाद से पाकिस्तानी शिया काफी क्रोधित हैं. उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन भी किए. ऐसे में पाकिस्तान सरकार को डर है कि अगर ये गुस्सा बढ़ा तो बड़ा धमाका हो सकता है.