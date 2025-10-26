शहबाज शरीफ-आसिम मुनीर दोनों... ट्रंप के 'बोल वचन' सुन गदगद हो गई पाकिस्तान की 'शैतान' जोड़ी!

ASEAN summit Kuala Lumpur: ईरान को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम जगत के पॉपुलर लीडर हैं. यूएई के क्राउन प्रिंस से लेकर कतर के अमीर तक, सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान से लेकर मिडिल ईस्ट के कोने-कोने के नेताओं से उनकी गहरी छनती है. नाटो का पार्टनर तुर्की हो या दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आबादी वाले देश इंडोनेशिया, थाईलैंड से लेकर कंबोडिया तक ट्रंप की बड़ी पूछ है. वो खुद को इस्लामिक देशों के सच्चा दोस्त और रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर उनके खास 'कारिंदे' हैं, जिनकी तीन महीनों के भीतर तीसरी बार तारीफ करके ट्रंप ने 'शैतानी' जोड़ी का सीना चौड़ा कर दिया है.

शरीफ-मुनीर महान आदमी: ट्रंप

ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को 'महान' शख्सियत बताते हुए पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष को जल्द से जल्द पूरी तरह सुलझाने का संकल्प लिया. ट्रंप मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड-कंबोडिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोल रहे थे.

8 महीने में 8 जंग थामने का दावा

थाईलैंड-कंबोडिया संघर्षों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये उन आठ युद्धों में से एक है जिसे उनके प्रशासन ने 'महज आठ महीनों' में खत्म करा दिए. उन्होंने कहा, 'हम औसतन हर महीने एक युद्ध कर रहे हैं. अब केवल एक ही बचा है, हालांकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी युद्ध शुरू हो गया है. लेकिन मैं इसे बहुत जल्द सुलझा लूंगा. मैं उन दोनों को जानता हूं. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री महान लोग हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इसे जल्दी ही सुलझा लेंगे.'

पहले ऐसा कभी नहीं हुआ: ट्रंप

ट्रंप ने ये भी कहा, 'मेरा मानना ​​है कि संघर्षों को सुलझाना के लिए जो मैं कर सकता हूं कोई और वो नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं. दूसरों से अच्छी तरह से करता हूं. मुझे लगता है मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं समय निकालकर लाखों लोगों की जान बचा सकूं, तो यह वाकई बहुत बड़ी बात है. मैं इससे बेहतर कुछ और सोच भी नहीं सकता.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रशासन ने आठ महीनों में जिन आठ युद्धों को ख़त्म किया, वैसा पहले न कभी हुआ और ना फिर कभी दोबारा ऐसा होगा. मैं किसी ऐसे राष्ट्रपति के बारे में नहीं सोच सकता जिसने कभी एक भी युद्ध सुलझाया हो. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर पाया होगा. वे युद्ध शुरू तो करते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाते नहीं.'