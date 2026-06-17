उनके बेटे सुजीत ने कहा, सुबह करीब 11 बजे गांव वाले आए और मुझे बताया कि मेरे पिता को छह या सात बांग्लादेशी आदमी ले गए हैं. मैं तुरंत गया और BOP पर ऑफिसर को बताया. BSF टीम मुझे मेरे पिता को ढूंढने के लिए बॉर्डर एरिया में ले गई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता अपनी मर्जी से बांग्लादेश नहीं गए थे. उन्होंने आगे कहा कि मेरे पिता अक्सर गेट के उस पार भारतीय जमीन पर घास काटने और खेती करने जाते हैं. गेट के दूसरी तरफ भारतीय जमीन है.