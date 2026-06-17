Assam News: एक तरफ जहां पर भारतीय जवानों ने पानी और बारिश से परेशान बांग्लादेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तो वहीं दूसरी तरफ असम के किसान को कुछ बांग्लादेशी उठा ले गए थे. उनके चंगुल से छूटने के बाद उन्होंने बांग्लादेश में हुए टॉर्चर को याद किया, ये याद करके वो परेशान हो गया. उसे बॉर्डर फेंस के पार भारतीय इलाके में काम करते समय भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पार ले जाकर किडनैप कर लिया गया था. अब उसकी सुरक्षित वापसी हो गई है.
बांग्लादेश से सुरक्षित आने के बाद किसान रंजीत दास ने हकीकत से लोगों को रूबरू कराया. उसने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और भारतीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया. कछार जिले के कटिगोरा विधानसभा क्षेत्र के राजटीला इलाके के नरसिंहपुर गांव के रहने वाले रंजीत दास मंगलवार सुबह बॉर्डर फेंस के पार भारत के एडवांस बॉर्डर इलाके में मौजूद खेती की जमीन से अपने मवेशियों के लिए घास इकट्ठा करने गए थे.
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर कई सेक्टर में, ज्योग्राफिकल और ऑपरेशनल वजहों से भारतीय इलाके के अंदर कुछ दूरी तक फेंस बनाई गई है. इस वजह से, भारतीय खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल बाउंड्री और फेंस के बीच रह गया है. स्थानीय लोग अपनी पहचान वेरिफाई करने और अपने पहचान पत्र जमा करने के बाद BSF के बनाए गेट से इन जमीनों पर आते-जाते हैं.
रंजीत दास ने कहा कि उन्होंने इलाके में घुसने से पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया था. हमारा गेट सुबह 7 बजे खुलता है. मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और अपने मवेशियों के लिए घास काटने जाने से पहले गेट पर जमा कर दिया. जब मैंने अच्छी-खासी घास इकट्ठा कर ली, तो उन्होंने मुझे आवाज दी, वे सात लोग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मुझे उनके साथ बांग्लादेश जाना है.
बॉर्डर पार ले जाने के बाद ग्रुप ने उन पर हमला किया. उस वक्त को याद करते हुए कहा, उन्होंने मेरे सिर पर रॉड से मारा. उनका एक भाई हाल ही में लापता हो गया है और वे हमारे BSF से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी चाहते हैं. उन्होंने मुझे बैठाकर इंतजार करने को कहा. हालांकि, बॉर्डर के दोनों तरफ की सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन के बाद बांग्लादेश (BGB) ने दास को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया, लेकिन वो सिर पर पट्टी बांधे हुए लौटे थे.
उनके बेटे सुजीत ने कहा, सुबह करीब 11 बजे गांव वाले आए और मुझे बताया कि मेरे पिता को छह या सात बांग्लादेशी आदमी ले गए हैं. मैं तुरंत गया और BOP पर ऑफिसर को बताया. BSF टीम मुझे मेरे पिता को ढूंढने के लिए बॉर्डर एरिया में ले गई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता अपनी मर्जी से बांग्लादेश नहीं गए थे. उन्होंने आगे कहा कि मेरे पिता अक्सर गेट के उस पार भारतीय जमीन पर घास काटने और खेती करने जाते हैं. गेट के दूसरी तरफ भारतीय जमीन है.
उनके गायब होने से कटिगोरा बॉर्डर इलाके में चिंता और तनाव फैल गया था, परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भारतीय इलाके से जबरदस्ती ले जाया गया था. अधिकारियों ने बाद में कन्फर्म किया कि दास “जीरो पॉइंट” या एडवांस एरिया में काम कर रहे थे, जो बॉर्डर फेंस के उस पार है लेकिन अभी भी भारतीय इलाका है.
इस घटना ने एक बार फिर भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की मुश्किलों को सामने ला दिया है, जहां किसान और गांव वाले खेती, चराई और दूसरे रोजी-रोटी के कामों के लिए रेगुलर तौर पर BSF के तय गेट से फेंसिंग के पार भारतीय जमीन पर आते हैं.