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उन्होंने मुझे रॉड से मारा, टॉर्चर किया... बांग्लादेश से लौटे किसान ने सुनाई दर्दभरी दास्तां

Assam News: असम के एक किसान को कुछ बांग्लादेशी उठा ले गए थे. वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया. समय रहते हुए BSF ने किसान को छुड़ाया. जिसके बाद बांग्लादेश में हुए टॉर्चर को किसान ने याद किया और सीएम को धन्यवाद कहा.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:52 PM IST
उन्होंने मुझे रॉड से मारा, टॉर्चर किया... बांग्लादेश से लौटे किसान ने सुनाई दर्दभरी दास्तां

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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