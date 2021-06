French Astronaut ने Space से भेजी Earth की तस्वीर, देखकर हो जाएगा Mother Nature की शक्ति का अहसास

पेरिस: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से खींची गई पृथ्वी (Earth) की कुछ तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इन तस्वीरों में मध्य पूर्व एशिया (बहरीन) के कुछ हिस्सों में फैले विशाल रेतीले तूफान (Sand Storm) का विहंगम दृश्य नजर आ रहा है. फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट (French Astronaut Thomas Pesquet) ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, जो अपने दूसरे मिशन के लिए ISS पर हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है -‘धरती मां की लुभावनी खूबसूरत तस्वीरें.

थॉमस पेस्केट (Thomas Pesquet) एक फ्रांसीसी एयरोस्पेस इंजीनियर, पायलट और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर तैनात हैं. पेस्केट ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘रेतीला तूफान! मैंने अंतरिक्ष से कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, यह काफी विशाल लग रहा था. पता नहीं कितने टन रेत सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उड़ गई होगी. प्रकृति मां में गजब शक्ति है’.

A sandstorm! I had never seen one from space, this one looked massive… I wonder how many tonnes of sand just flew over dozens or hundreds of kilometres. Mother nature has some strength. #MissionAlpha https://t.co/hoUeWq9fF4 pic.twitter.com/KEiWMCPkor

