HR CEO Affair: न लव स्टोरी छुपी, न शादी बची! कोल्ड प्ले में वायरल ऑफिस रोमांस, Astronomer की एचआर हेड ने उठाया बड़ा कदम

Astronomer CEO Scandal: अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी एस्ट्रोनॉमर की एचआर हेड ने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा कदम उठाया. क्रिस्टिन कैबोट ने हाल ही में कोर्ट में तलाक फाइल किया है.
अमेरिका की जानी-मानी सॉफ्टवेयर कंपनी एस्ट्रोनॉमर की पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने 13 अगस्त को न्यू हैम्पशायर की पोर्ट्समाउथ कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी है. शादी की टूटने की वजह कॉल्ड प्ले का वही वायरल वीडियो है जिसमें वो कंपनी के सीईओ के साथ रोमांस करती नजर आयी थी.
यह वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को कंपनी ने ऑफिशियल छुट्टी पर भेज दिया था. जिसके कुछ दिन बाद एंडी बायरन ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, क्रिस्टिन कैबोट ने भी जॉब से रिजाइन दे दिया था. हालांकि कई लोगों ने इसे मामले को प्राइवेसी का हनन बताकर दबाने की कोशिश की थी. लेकिन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर ये मुद्दा इतना उछाल गया था कि डैमेज कंट्रोल करना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था.
क्या है पूरा मामला?
जुलाई 2025 में मैसाचुसेट्स के गिलेट स्टेडियम में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था. इसी दौरान ‘किस कैम’ का फोकस क्रिस्टिन कैबोट और एंडी बायरन पर आ गया. दोनों कैमरे से बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन सिंगर क्रिस मार्टिन ने मंच से मजाक में कह दिया" या तो ये अफेयर में हैं या बहुत शर्मीले हैं!" इस मजाक ने मामला और उछाल दिया. वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर चर्चा को केंद्र बन गया.
तलाक और इस्तीफों की कड़ी
इस घटना के बाद 13 अगस्त को क्रिस्टिन कैबोट ने न्यू हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ कोर्ट में अपने पति एंड्रू कैबोट से तलाक की अर्जी दी. खास बात यह है कि एंड्रू कैबोट, जो कि Privateer Rum कंपनी के CEO हैं, का यह तीसरा तलाक होगा. उधर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कारण Astronomer कंपनी पर भी असर पड़ा. कंपनी ने दोनों अधिकारियों को लीव पर भेजकर आंतरिक जांच शुरू की. जल्द ही एंडी बायरन ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कंपनी के को-फाउंडर और CPO पीट डिजॉय को अंतरिम CEO बनाया गया.
कौन हैं एंडी बायरन और क्रिस्टिन कैबोट?
एंडी बायरन जुलाई 2023 से Astronomer के CEO थे. कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट Astro है, जो ओपन-सोर्स डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल है. वहीं, क्रिस्टिन कैबोट ने नवंबर 2024 में इस कंपनी को चीफ पीप्युल ऑफिसर के तौर पर जॉइन किया था. दोनों की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है. हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं लगातार जारी हैं.