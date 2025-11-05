AI ने 3 दोस्तों को बनाया अरबपति! 22 साल की उम्र में तैयार की 88 हजार करोड़ की कंपनी..

Worlds Youngest Self Made Billionaires: जहां AI से लोग डर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए AI वरदान साबित हुआ है. अमेरिका में तीन दोस्तों को AI ने बिलियनेयर बना दिया. ऐसे में इस खबर में हम आपको इन तीन दोस्तों की बताएंगे.
Trending Photos
AI Make Billionaires: AI को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यह आने वाले समय में कई नौकरियां खत्म कर देगा. लेकिन यहां हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, जहां AI की मदद से 3 दोस्तों बिलियनेयर बन गए. ये कहानी अमेरिका के 3 युवाओं की है, जिन्होंने AI की मदद से इतिहास रच दिया. इन तीनों ने मिलाकर एक AI बेस्ड रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म 'Mercor' बनाया, जिसकी वैल्यू आज करीब 10 बिलियन डॉयर यानी करीब 88 हजार करोड़ रुपये हो चुकी है. खास बात यह है कि इन तीनों की उम्र केवल 22 साल है, वहीं उन में से 2 भारतीय मूल के हैं. इस खबर में हम आपको इन दोस्तों की कहानी बताएंगे.
तीन दोस्तों ने मिलाकर बनाया Mercor
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की यह कंपनी Mercor आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली AI स्टार्टअप्स में से एक बन गई है. इस कंपनी को आदर्श हेरमथ, सूर्य मेदा और ब्रेंडन फूडी, तीन दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है. तीनों ने कॉलेज के दिनों में यह समझ लिया था कि AI की फ्यूचर का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा. इसलिए उन्होंने 2023 में Mercor नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया.
10 बिलियन डॉलर की कंपनी और अरबपति को-फाउंडर्स
तीन दोस्तों की कंपनी Mercor ने हाल ही में 350 मिलियन डॉलर की इनवेस्टमेंट हासिल की है, जिसके बाद इसकी वैल्यू 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई. वहीं भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह लगभग 88 हजार करोड़ रुपये होता है. आपको बता दें, इस सफलता के बाद ये तीनों दोस्त सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनर बन गए हैं. अच्छी बात ये है कि उन्होंने यह मुकाम फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से भी पहले हासिल कर लिया है, जुकरबर्ग अरबपति 23 साल की उम्र में बन थे.
दो हैं भारतीय मूल के युवा
तीनों दोस्तों में से दो भारतीय मूल के हैं. आपको बता दें, आदर्श हेरमथ के माता-पिता कर्नाटक से अमेरिका गए थे. वहीं सूर्य मेदा के परिवार की जड़ें दिल्ली से हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.