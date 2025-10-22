Advertisement
trendingNow12971258
Hindi Newsदुनिया

'तस्वीरें इतनी भयावह जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता...', 2 बसों के आमने-सामने के टक्कर में 63 की मौत, जानें कहां का है मामला?

63 people killed in a crash of buses in western Uganda: युगांडा के किरयांदोंगो हाईवे पर दो बसों की आमने-सामने टक्कर से 63 लोगों की मौत, कई घायल हैं. ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ ये हादसा. रेड क्रॉस ने तस्वीरों को बहुत ही भयावह बताया है. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तस्वीरें इतनी भयावह जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता...', 2 बसों के आमने-सामने के टक्कर में 63 की मौत, जानें कहां का है मामला?

Uganda News: युगांडा के पश्चिमी इलाके में बुधवार तड़के एक भयानक सड़क हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया. गुलु शहर जाने वाली हाईवे पर दो बसें और दो अन्य वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा आधी रात के बाद हुआ, जब दोनों बसों के ड्राइवर विपरीत दिशाओं से आते हुए एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे.

युगांडा में सड़क हादसे आम
न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार आधी रात (मंगलवार रात 9:00 GMT) के बाद उत्तरी युगांडा के एक प्रमुख शहर गुलु जाने वाले राजमार्ग पर हुई. युगांडा में घातक सड़क दुर्घटनाएंआम हैं, जहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं. पुलिस आमतौर पर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तेज़ गति से वाहन चलाने वालों को ज़िम्मेदार ठहराती है.

कैसे हुआ हादसा?
पुलिस के बयान में कहा गया है, “ओवरटेकिंग के दौरान दोनों बसें आमने-सामने टकराईं.” यह हादसा किरयांदोंगो शहर के पास हुआ, जो उत्तरी युगांडा का एक प्रमुख शहर है. रेड क्रॉस की प्रवक्ता इरिन नेकासिता ने बताया कि मृतकों के शव खून से लथपथ थे और कई के अंग टूटे हुए थे. उन्होंने कहा, “इस हादसे के बाद जो वहां हालात थे, वह इतना खतरनाक था कि वहां के दृश्य देखकर मन दहल जाए, जिसकी फोटो भी शेयर नहीं की जा सकती. रात के समय तो आसपास कोई मददगार भी नहीं होता.” घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

युगांडा में सड़क हादसों का बढ़ता सिलसिला
यह हादसा युगांडा में हाल के वर्षों का सबसे घातक मोटर दुर्घटना है. यहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं और ड्राइवरों की लापरवाही से हादसे आम हैं. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में सड़क हादसों में 5,144 लोगों की मौत हुई, जो 2023 के 4,806 और 2022 के 4,534 से ज्यादा है. पुलिस की ताजा रिपोर्ट कहती है कि लापरवाह ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार ने 44.5% हादसों का कारण बनाया. 

पूर्वी अफ्रीका में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां
पूर्वी अफ्रीका में सड़क हादसे रोजमर्रा की समस्या हैं. अगस्त में केन्या के दक्षिण-पश्चिम में एक बस हादसे में 25 लोग मारे गए थे. युगांडा में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज ड्राइविंग और नियमों का उल्लंघन मुख्य वजहें हैं. बेयांगा कहते हैं, “हमें अभी लंबा सफर तय करना है. ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जागरूकता बढ़ानी होगी.”

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Uganda

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक