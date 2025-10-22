'तस्वीरें इतनी भयावह जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता...', 2 बसों के आमने-सामने के टक्कर में 63 की मौत, जानें कहां का है मामला?

Uganda News: युगांडा के पश्चिमी इलाके में बुधवार तड़के एक भयानक सड़क हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया. गुलु शहर जाने वाली हाईवे पर दो बसें और दो अन्य वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा आधी रात के बाद हुआ, जब दोनों बसों के ड्राइवर विपरीत दिशाओं से आते हुए एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे.

युगांडा में सड़क हादसे आम

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार आधी रात (मंगलवार रात 9:00 GMT) के बाद उत्तरी युगांडा के एक प्रमुख शहर गुलु जाने वाले राजमार्ग पर हुई. युगांडा में घातक सड़क दुर्घटनाएंआम हैं, जहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं. पुलिस आमतौर पर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तेज़ गति से वाहन चलाने वालों को ज़िम्मेदार ठहराती है.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के बयान में कहा गया है, “ओवरटेकिंग के दौरान दोनों बसें आमने-सामने टकराईं.” यह हादसा किरयांदोंगो शहर के पास हुआ, जो उत्तरी युगांडा का एक प्रमुख शहर है. रेड क्रॉस की प्रवक्ता इरिन नेकासिता ने बताया कि मृतकों के शव खून से लथपथ थे और कई के अंग टूटे हुए थे. उन्होंने कहा, “इस हादसे के बाद जो वहां हालात थे, वह इतना खतरनाक था कि वहां के दृश्य देखकर मन दहल जाए, जिसकी फोटो भी शेयर नहीं की जा सकती. रात के समय तो आसपास कोई मददगार भी नहीं होता.” घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

युगांडा में सड़क हादसों का बढ़ता सिलसिला

यह हादसा युगांडा में हाल के वर्षों का सबसे घातक मोटर दुर्घटना है. यहां सड़कें अक्सर संकरी होती हैं और ड्राइवरों की लापरवाही से हादसे आम हैं. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में सड़क हादसों में 5,144 लोगों की मौत हुई, जो 2023 के 4,806 और 2022 के 4,534 से ज्यादा है. पुलिस की ताजा रिपोर्ट कहती है कि लापरवाह ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार ने 44.5% हादसों का कारण बनाया.

पूर्वी अफ्रीका में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां

पूर्वी अफ्रीका में सड़क हादसे रोजमर्रा की समस्या हैं. अगस्त में केन्या के दक्षिण-पश्चिम में एक बस हादसे में 25 लोग मारे गए थे. युगांडा में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज ड्राइविंग और नियमों का उल्लंघन मुख्य वजहें हैं. बेयांगा कहते हैं, “हमें अभी लंबा सफर तय करना है. ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जागरूकता बढ़ानी होगी.”