लैंड करने वाला था प्लेन, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आ गई नींद...फिर 18 मिनट तक हवा में अटकी रहीं कई जिंदगियां
लैंड करने वाला था प्लेन, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आ गई नींद...फिर 18 मिनट तक हवा में अटकी रहीं कई जिंदगियां

Paris News: पेरिस से कोर्सिका जा रही फ्लाइट के मुसाफिरों की जान उस वक्त आफत में फंस गई, जब विमान की लैंडिंग से पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को नींद आ गई. इसके बाद विमान को 18 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:17 PM IST
लैंड करने वाला था प्लेन, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आ गई नींद...फिर 18 मिनट तक हवा में अटकी रहीं कई जिंदगियां

Paris Flight Hanging In Mid Air: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हो या फिर बंदरगाह. इन जगहों पर हर कर्मचारी की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है. यहां छोटी सी भी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है. ऐसा ही एक मामला सामने फ्रांस के कोर्सिका से आया है, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पेरिस से अजेसियो (Ajaccio) के नेपोलियन बोनापार्ट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली फ्लाइट को मजबूरन 18 मिनट तक समुद्र के ऊपर चक्कर लगाने पड़े. क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) ड्यूटी पर सो गया था.

यह घटना मंगलवार आधी रात के बाद हुई. एयर कोर्सिका का एयरबस A320 जब अजेसियो एयरपोर्ट पर उतरने लगा तो कंट्रोल टॉवर से कोई जवाब नहीं मिला. कंट्रोलर के सो जाने की वजह से रनवे की सभी लाइट्स भी ऑफ थी. ऐसे में पायलट ने विमान को सुरक्षित रखने के लिए उसे भूमध्य सागर के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया.

रनवे की लंबाई सिर्फ 2400 मीटर

द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि रनवे की लंबाई सिर्फ 2,400 मीटर है और बिना लाइट के विमान उतरना बेहद खतरनाक हो सकता था. आखिरकार कंट्रोलर के जागने के बाद रनवे लाइट दी गई और विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया. हालांकि, डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एयर कोर्सिका का एक विमान लंबे वक्त तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाता रहा. जब लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो उसे दूसरे शहर बस्तिया की तरफ मोड़ने की योजना बनाई गई थी. लेकिन लाइट बहाल करने के बाद पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड कराया.

'अपने करियर में ऐसा तजुर्बा कभी नहीं किया'

एविएशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हवाई अड्डे के फायर ब्रिगेड ने देखा कि ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी सीट पर सो गया था. बाद में उसे जगाया गया और जांच की गई. उसका अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन मामले की जांच चल रही है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. पायलट ने द टाइम्स को बताया कि अपने पूरे करियर में उन्होंने ऐसा तजुर्बा कभी नहीं किया. हमने थोड़ा दौरा किया. किसी भी समय कोई घबराहट नहीं हुई. सभी शांत रहे.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Paris

