DNA: होर्मुज के बाद लाल सागर पर हमला, क्या सोने की तरह बढ़ेगा कच्चे तेल का दाम?

World News: 22 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु डील हुई और चौबीस घंटे के अंदर ही लाल सागर में सऊदी अरब के दो जहाजों पर हमला हो गया. ये दोनों जहाज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर निकले थे. सऊदी अरब के जिजान बंदरगाह से निकलते ही एक जहाज पर क्रूज मिसाइल दागी गई. दूसरे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था. दोनों ही जहाजों में हमलों के बाद आग लग गई थी. सऊदी अरब की बंदरगाह अथॉरिटी के मुताबिक जहाजों पर सवार नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन हमलों के बाद बाकी जहाजों ने आगे बढ़ना रोक दिया है.
लाल सागर में जहाजों पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती गुट ने ली है. हूती गुट के प्रवक्ता ने बताया है कि ये हमला नौसैनिक घेराबंदी के उल्लंघन के जवाब में किया गया है. दरअसल 16 तारीख को ईरान ने हूती लड़ाकों को लाल सागर की घेराबंदी करने के लिए कहा था. 21 जुलाई को हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया था कि लाल सागर से कोई जहाज नहीं निकलेगा, जब सऊदी अरब से जुड़े जहाजों ने निकलने की कोशिश की तो उनके ऊपर हूती लड़ाकों ने हमला कर दिया. अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी समझौते के बाद ये पहली बार है जब सऊदी अरब के जहाजों पर हमला हुआ है. होर्मुज पहले से बंद है, अब लाल सागर में भी जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लग गए हैं और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है.
15 जुलाई को जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले शुरु किए थे तब कच्चे तेल का दाम तकरीबन 84 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था. 20 जुलाई से अमेरिका ने ईरान के पुल और बिजली संयंत्रों के नेटवर्क पर बमबारी शुरु की थी. 20 जुलाई को कच्चे तेल का दाम 89 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था. 21 जुलाई को कच्चा तेल 91 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था. 22 जुलाई को तेल का दाम 94 से 95 डॉलर के बीच था और हूती आतंकियों के हमलों के बाद कच्चे तेल का दाम 97 से 98 डॉलर के बीच पहुंच गया है. आज दिन में एक बार कच्चे तेल के दाम ने 100 डॉलर का आंकड़ा भी छुआ था यानी 8 दिनों के अंदर कच्चे तेल की कीमत तकरीबन 14 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई है. नए हमलों की वजह से तेल के दाम में तकरीबन 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 17 प्रतिशत का ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अब तेल की सप्लाई या कीमत का असर आम उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है.
फरवरी 2026 यानी जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरु हुआ था. तब से सऊदी अरब ही मिडिल ईस्ट में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ था. सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल बंदरगाहों तक आता था फिर बाब-अल-मंदेब से लाल सागर होता हुआ आगे बढ़ जाता था. अब सऊदी अरब के जहाजों पर ही हमले शुरु हो गए हैं, तो तेल के दाम में बढ़ोतरी होना तय है. प्रसिद्ध वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैश ने इस संकट को लेकर एक आकलन भी सामने रखा है. गोल्डमैन सैश का अनुमान कहता है अगर लाल सागर का सप्लाई रूट पूरी तरह बंद हो गया तो सितंबर तक कच्चे तेल का दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है यानी अगले दो महीनों में कच्चे तेल का दाम 62 प्रतिशत बढ़ सकता है. ईरान युद्ध के दौरान तेल 126 डॉलर तक पहुंच गया था अगर ये आकलन सही साबित हुआ तो दोबारा बड़ा संकट खड़ा होगा.
आकलन में ये भी कहा गया है कि अस्थायी समझौते की वजह से तेल कंपनियों ने नुकसान की जो रिकवरी की थी. वो भी लाल सागर के संकट से प्रभावित होगी यानी दुनिया भर की तेल कंपनियों को अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. ये दोनों तथ्य बताते हैं कि तेल के उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा. गोल्डमैन सैश के इस फिक्र से भरे आकलन की वजह सिर्फ हूती गुट के हमले नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का वो रवैया भी है जो लगातार आक्रामक होता जा रहा है. अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान की मिलिट्री कमांड ने एक चेतावनी जारी की है.
इस वॉर्निंग में कहा गया है कि ईरान की सैन्य नीति अब बदल गई है. अब ईरान आंख के बदले में आंख निकालने के रास्ते पर चलेगा. जब तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले नहीं रुकेंगे. तब तक हम विस्फोटक पलटवार करते रहेंगे. हमारा संदेश साफ है या तो सबकी सुरक्षा होगी या फिर कोई सुरक्षित नहीं रहेगा. कोई सुरक्षित नहीं रहेगा. इन शब्दों का इस्तेमाल करके ईरान की सेना ने बता दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों के हित भी उसके निशाने पर हैं. ये भी जग जाहिर है कि हूती आतंकी ईरानी सेना की कठपुतली हैं. ईरान दुनिया को बता रहा है कि लेबनान में भले ही हिज्बुल्ला कमजोर हो गया हो, लेकिन तेल की सप्लाई ठप करने वाला हथियार यानी हूती गुट अब भी मौजूद है.