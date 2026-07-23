DNA: होर्मुज के बाद लाल सागर पर हमला, क्या सोने की तरह बढ़ेगा कच्चे तेल का दाम?

15 जुलाई को जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले शुरु किए थे तब कच्चे तेल का दाम तकरीबन 84 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था. 20 जुलाई से अमेरिका ने ईरान के पुल और बिजली संयंत्रों के नेटवर्क पर बमबारी शुरु की थी. 20 जुलाई को कच्चे तेल का दाम 89 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था. 21 जुलाई को कच्चा तेल 91 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था. 22 जुलाई को तेल का दाम 94 से 95 डॉलर के बीच था और हूती आतंकियों के हमलों के बाद कच्चे तेल का दाम 97 से 98 डॉलर के बीच पहुंच गया है. आज दिन में एक बार कच्चे तेल के दाम ने 100 डॉलर का आंकड़ा भी छुआ था यानी 8 दिनों के अंदर कच्चे तेल की कीमत तकरीबन 14 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई है. नए हमलों की वजह से तेल के दाम में तकरीबन 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 17 प्रतिशत का ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अब तेल की सप्लाई या कीमत का असर आम उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है.