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DNA: होर्मुज के बाद लाल सागर पर हमला, क्या सोने की तरह बढ़ेगा कच्चे तेल का दाम?

West Asia War: गोल्डमैन सैश का अनुमान कहता है अगर लाल सागर का सप्लाई रूट पूरी तरह बंद हो गया तो सितंबर तक कच्चे तेल का दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है यानी अगले दो महीनों में कच्चे तेल का दाम 62 प्रतिशत बढ़ सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:51 PM IST
DNA: होर्मुज के बाद लाल सागर पर हमला, क्या सोने की तरह बढ़ेगा कच्चे तेल का दाम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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