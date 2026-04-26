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उपराष्ट्रपति वेंस का कोट पकड़कर खींचा... शूटिंग के समय बॉडीगार्ड की फुर्ती रोमांच से भर देगी

Donald Trump Attack News: वॉशिंगटन के एक होटल में जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, तो वहां मौजूद दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों की मानों सांसें ही थम गईं. लेकिन इसी खौफ के बीच नजर आई अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की वो हैरतअंगेज फुर्ती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मौत को सामने देख एजेंटों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति समेत सब को सुरक्षित जगहों पर ले गए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:34 AM IST
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उपराष्ट्रपति वेंस का कोट पकड़कर खींचा... शूटिंग के समय बॉडीगार्ड की फुर्ती रोमांच से भर देगी

JD Vance Security Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में शनिवार रात एक हाई-प्रोफाइल इवेंट के दौरान अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी. ट्रंप इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं. हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है. यह हमला उस समय हुआ जब ट्रंप एक होटल में मौजूद थे, जहां वो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शामिल होने पहुंचे थे.

डिनर इवेंट में ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई. लेकिन अमेरिकी सीक्रेस सर्विस के एजेंट्स तुरंत एक्शन में आए और हमलावर को जमीन पर गिरा दिया. इस मामले में एक एजेंट भी घायल हो गया. हालांकि बुलेटप्रूफ वेस्ट के कारण उसकी जान बच सकी. एजेंट को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है.

इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इन्हीं वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के समय मौके पर अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां मौजूद थे. जैसे ही गोलीबारी की आवाज आई, तुरंत सीक्रेट एजेंट एक्शन में आते हैं और मेहमानों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर ले जाते दिख रहे हैं. शूटिंग के दौरान उपराष्ट्रपित जेडी वेंस को सीक्रेट एजेंस फुर्ती से कोट पकड़कर खींचते हुए मौके से हटाते हैं. सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गार्ड्स ने उन्हें हल्का सा खींचते हुए और कवर देते हुए मौके से सुरक्षित बाहर ले गए. यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि खतरे की स्थिति में वे वीआईपी को शारीरिक बल का प्रयोग कर तेजी से सुरक्षित घेरे में ले जाते हैं.

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सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंटों की फुर्ती से हमला नाकाम हो सका, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ. वैसे इस हमले को सुरक्षा की बड़ी चूक माना जा रहा है. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है. इस सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस यानी USSS के जवानों के हाथ होती है.

USSS साल 1865 में बनी थी, लेकिन 1901 से इसे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा मिला. करीब 7000 हजार एजेंट और ऑफिसर सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं. इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं.  इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है.

तिहरी सुरक्षा व्यवस्था

अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपित को तीन सिक्योरिटी लेयर्स की सुरक्षा मिलती है. सबसे अंदर राष्ट्रपति के प्रोटेक्टिव डिविजन एजेंट, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, उसके बाद पुलिस होती है. सुरक्षा में तैनात जवान अत्याधुनिक हथियारों और टेक्टिकल गियर से लैस होते हैं. इसके साथ ही अब सीक्रेट एजेंट को नाइट विजन लेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम और कैमरे वाले हाई-कट हेलमेट पहने हुए देखा गया है. इन एजेंट न सिर्फ वे न केवल शारीरिक रूप से फिट होते हैं, बल्कि उन्हें मेडिकल इमरजेंसी की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है.

7000 से ज्यादा एजेंटों की टीम

अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 7000 से ज्यादा एजेंटों की टीम होती है. इसमें 300 से ज्यादा एजेंट पास के घेरे में, काउंटर-असाल्ट टीम, और भारी हथियारों से लैस टीम मौजूद होती है.राष्ट्रपति के काफिले के साथ ही उन्नत संचार और डिफेंस सिस्टम हमेशा अलर्ट पर रहता है. इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई बार राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में सेंध के मामले सामने आए.

स्पेशल एक्सेसरीज

अमेरिकी सीक्रेट एजेंट लेवल IIIA या इससे ज्यादा श्रेणी की बुलेटप्रूफ जैकेट पहनते हैं जो हैंडगन और कुछ राइफल की गोलियों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम होती है. इसके साथ ही उनके कान में एक पारदर्शी ईयरपीस होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जो भीड़ में भी स्पष्ट आवाज पहुंचाता है. पॉली-कार्बोनेट चश्मा भी सीक्रेट एजेंट पहनते हैं, जो न सिर्फ  धूप से बचने के लिए नहीं होता, बल्कि धमाके के समय मलबे से आंखों को बचाने और एजेंट की आंखों की हलचल को छिपाने के लिए होता है.

पोर्टेबल बैलिस्टिक शील्ड 

सीक्रेट एजेंट अक्सर ऐसे ब्रीफकेस या बैग लिए होते हैं जो देखने में तो बिलकुल नार्मल लगते हैं, लेकिन किसी भी खतरे या हमले के दौरान वे एक बटन दबाते ही फैल जाते हैं. इन्हें बैलिस्टिक शील्ड कहते हैं. ये पूरी तरह से बुलेटप्रूफ होते हैं और कुछ ही सेकंड में एक मजबूत ढाल में बदल जाते हैं, जिससे राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति को कवर दिया जाता है.

(ये भी पढ़ेंः ट्रंप का दुश्मन कौन? हमले के बाद US में साजिश की गूंज, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल)

टैक्टिकल बुलेटप्रूफ जैकेट

सीक्रेट एजेंट अपने सूट के नीचे Level IIIA+ की बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होते हैं. जब वे वीआईपी के चारों ओर घेरा बनाते हैं, तो वे अपनी बॉडी को Human Shield की तरह इस्तेमाल करते हैं. उनकी ट्रेनिंग ही यही है कि वे खुद को गोली के सामने ले आएं.

(ये भी पढ़ेंः जहां पूर्व राष्ट्रपति रीगन को लगी थी गोली, वहीं ट्रंप के डिनर पर चली ताबड़तोड़ गोली)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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