Grand Kremlin Palace: पुतिन आवास पर हुए हमले को मास्को के अधिकारियों ने आतंकी हमला करार दिया है. रूसी फौजी और विदेश मंत्रालय का दावा है कि हमले में यूक्रेन का हाथ है. माना जा रहा है एक साथ 91 ड्रोन दागकर यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद एआई सिस्टम को चकमा देने की कोशिश की है. पुतिन-ट्रंप की बातचीत होने की खबरें आ रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:04 AM IST
Attack on Putins residence: कहां रहते हैं पुतिन, कैसी है वहां की सुरक्षा? जहां एक दो नहीं 91 ड्रोन से हुआ हमला

Attack on Putins residence: नया साल लगने से ठीक 48 घंटे पहले रूसी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है. पुतिन को निशाना  बनाकार एक साथ 91 ड्रोन दागे जाने से भड़के रूस ने जवाबी कार्यवाई करने की बात कही है. रूस का दावा है कि ये हमला यूक्रेन ने किया है. दूसरी ओर यूक्रेन ने ऐसा कोई हमला करने से इनकार किया है. हमले को लेकर पैदा हुए नए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की. इस बीच बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कहां रहते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, वहां किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं, आइए बताते हैं.

द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस

रूस के राष्ट्रपति के अधिकारिक निवास की बात करें तो पुतिन द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस (Grand Kremlin Palace) में रहते हैं. जहां की सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की तरह हर समय अभेद रहने का दावा किया जाता है. ये एक ऐसा महल है जो हमेशा सैन्य छावनी में तब्दील रहता है. इस पैलेस और इसके आस-पास का इलाका नो फ्लाइंग जोन होता है. इसके बावजूद पुतिन के आवास को टारगेट करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है.fallback

रूस का पावर हाउस माना जाने वाला ये पैलेस दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है. दरअसल क्रेमलिन एक प्राचीन खास दुर्ग है. यानी एक ऐसा सुरक्षित किला जैसा सामंतवादी युग में रूस के राजा अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए बनवाते थे.

पैलेस की सुरक्षा है बेहद खास

द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस मॉस्को, रूस में बोरोवित्स्की पहाड़ी पर स्थित एक भव्य ऐतिहासिक इमारत और रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है. पुतिन मास्को स्थित इसी 'द ग्रैंड क्रेमलिन' में रहते हैं. क्रेमलिन की सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है जिसे देखने के बाद कोई चकमा खा सकता है. इसकी सुरक्षा के लिए 21 टावरों को लगाया गया है. यह ग्रांड पैलेस दो मंजिला है, लेकिन देखने पर तीन मंजिला महल नजर आता है.

डिजाइन की बात करें तो पुतिन का आशियाना 25000 वर्ग मीटर में बना है. पैलेस की चौड़ाई 124 मीटर और ऊंचाई 47 मीटर है. पैलेस 1.5 मील लंबी और 21 फीट मोटी ऊंची दीवार से घिरा है. ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के कई टावरों के नीचे तमाम सुरंगे बनाई गई हैं. जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी में सेफ निकलने के लिए किया जा सकता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

