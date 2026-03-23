DNA: ईरान-इजरायल जंग में यहूदी बने असली टारगेट यहूदी, जान के दुश्मन बने लगातार हमले; अबतक कितनों पर हुआ अटैक?

Attacks On Jewish: तेल को लेकर सेंटीमेंट्स बेहतर होते दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के यहूदियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है. 24 दिनों के युद्ध में ईरान का समर्थन करने वाले तत्वों ने इजरायल के बाहर बसे यहूदियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. जब-जब इजरायल जंग के मैदान में उतरता है तब दुनिया भर में यहूदियों पर हमले क्यों शुरू हो जाते हैं. लंदन में एक यहूदी समाजसेवी संगठन की चार एंबुलेंस को आग लगा दी गई. वहीं न्यूयॉर्क में हवाई पट्टी पर उतरते विमान के सामने दमकल का ट्रक आ गया. विमान और ट्रक की टक्कर हुई. टक्कर में विमान के दोनों पायलट की मौत हो गई और 41 यात्री घायल हो गए. इस विमान में ज्यादातर यात्री यहूदी थे. इसी वजह से हादसे को यहूदियों से नफरत के तौर पर जोड़ा जा रहा है.

लंदन में यहूदियों पर हमला

लंदन का हमला वाकई कायराना है, जो एंबुलेंस लोगों की जिंदगी बचाने के काम आती हैं उन्हें फूंककर राख कर दिया गया. इस करतूत ने ब्रिटेन को इस कदर झकझोरा है कि खुद ब्रिटिश पीएम को सामने आकर बयान देना पड़ा, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है. यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान युद्ध के दौरान ये दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की पहली घटना नहीं है. 12 मार्च को अमेरिका के मिशिगन में एक शख्स ने यहूदी धर्मस्थल के बाहर खड़े लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था. इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 14 मार्च को नीदरलैंड्स में एक यहूदी स्कूल के बाहर बम धमाका किया गया था. इस बम धमाके में स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा था. लड़ाई ईरान और इजरायल की चल रही है लेकिन निशाने पर दुनिया भर के यहूदी आ गए हैं. यहूदियों के खिलाफ हिंसा और नई नफरत की इस लहर को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बेहद गौर से देखने चाहिए.

यहूदियों पर 154 हमले

ईरान के युद्ध को 24 दिनों का वक्त बीत चुका है. इन 24 दिनों में दुनिया भर में यहूदियों पर 154 हमले हो चुके हैं. इस युद्ध की वजह से यहूदियों के खिलाफ नफरत में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. नफरत की इन घटनाओं की जब जांच की गई तो सामने आया कि 50 प्रतिशत हमलों या नफरत भरी घटनाओं की वजह ईरान का युद्ध है. ये दुनिया भर में एक पैटर्न बन चुका है. जब-जब इजरायल युद्ध में उतरता है तो यहूदियों को निशाना बनाए जाता है. ब्रिटेन की रिसर्च एजेंसी CST का दावा है कि इजरायल के युद्ध में उतरने के बाद इजरायल के बाहर रहने वाले यहूदियों के खिलाफ हिंसा या नफरत के मामलों में 600 प्रतिशत का इजाफा हो जाता है.

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यहूदी विरोधी सोच

इस्लामिक जगत और उससे जुड़े तत्व यहूदियों को इजरायल से जोड़कर देखते हैं. इजरायली एजेंसी वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यहूदी विरोधी सोच के दो मकसद होते हैं. पहला मकसद होता है यहूदियों पर हमले करके इजरायल पर मानसिक प्रेशर बढ़ाया जाए. दूसरा मकसद होता है इजरायल के बाहर मौजूद यहूदियों को बदनाम करना ताकि जिस पक्ष से इजरायल का युद्ध है उसे न्यायसंगत करार दिया जा सके. 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों के खिलाफ जब इजरायल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. उस दौरान दुनिया के अलग-अलग देशों में इजरायल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरु हो गए थे. पहले इन प्रदर्शनों के जरिए हमास के आतंक को आजादी का संघर्ष दिखाने की कोशिश की गई. फिर इन प्रदर्शनों और कथित गुस्से की आड़ में यहूदियों पर हमले किए गए.

यहूदियों पर बढ़े हमले

गाजा युद्ध के पहले साल यानी 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा और नफरत की 10 हजार से ज्यादा वारदात सामने आई थीं. युद्ध से पहले के हालात की तुलना करें तो यहूदियों पर हमलों की घटनाओं में 21 प्रतिशत का इजाफा हुआ था. यहूदी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले 20 प्रतिशत बढ़ गए थे. यूनिवर्सिटी और कॉलेजिस में यहूदी छात्रों के खिलाफ भेदभाव के मामलों में 84 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. हालात और आंकड़े बताते हैं कि मानवाधिकारों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन दुनिया के एक तबके के अंदर यहूदियों के लिए नफरत का स्तर आज भी जस का तस मौजूद है.