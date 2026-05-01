क्या फिर छिड़ेगी जंग, ट्रंप बोले- तेहरान की 82 फीसद ड्रोन कारखाने बंद, ईरान ने भी किया पलटवार, देर रात क्या-क्या हुआ

Iran US War Updates: अमेरिका और ईरान के बीच जंग तो थमी हुई है लेकिन तनाव अभी तरह बरकरार है. शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता भी जारी है. एक तरफ ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार करने से नहीं चूक रहा है. ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर पिछली रात क्या-क्या हुआ हम इस खबर में आपको बताएंगे.

200 से ज्यादा विमानों की तैनाती

राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज को 'रेड जोन' घोषित करते हुए इलाके में पूरी तरह घेराबंदी का दावा किया है. अमेरिकी नौसेना ने यहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 युद्धपोत और 200 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं. इसके अलावा, अब तक 42 जहाजों का रूट बदलवाकर सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है.

'दर्दनाक हमले करेगा ईरान'

ईरान ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि वाशिंगटन सैन्य कार्रवाई को बढ़ाता है तो वह अमेरिकी ठिकानों पर 'लंबे और दर्दनाक हमले' करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है.

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ईरान की सख्त चेतावनी

ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर सलाहकार याहिया रहीम सफवी ने कहा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरा बन रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि 'ट्रंप-नेतन्याहू की रणनीति' के तहत अमेरिकी सेना को फॉरवर्ड बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ईरान ‘राहदेह 136’ जैसे ड्रोन के जरिए अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है.

दुनिया ने ईरान के धैर्य को देखा है- पेजेशिकयान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि दुनिया ने ईरान के धैर्य और संयम को देखा है, लेकिन नौसैनिक नाकेबंदी के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है, वह दरअसल एक स्वतंत्र देश के खिलाफ सैन्य दबाव है. उन्होंने इसे असहनीय बताते हुए इस नीति को तुरंत रोकने की मांग की.

समझौते के लिए बेताब है ईरान- ट्रंप

ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया. ट्रंप के मुताबिक ईरान में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता एक बड़ी समस्या है और अगर बातचीत विफल होती है तो, दोबारा संघर्ष शुरू हो सकता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी घटा सकता है.

ईरान के ड्रोन कारखाने 82 फीसद ठप

ईरान की सैन्य क्षमता के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि उनके ड्रोन कारखाने लगभग 82% तक ठप हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.

ताकत कम करने पर नाराज हुए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान संघर्ष के बीच कांग्रेस के जरिए उनकी युद्ध शक्तियों को सीमित करने की कोशिशों पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि वह ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार-बार दखल हो रहा है. साथ ही, यह भी भ्रम बना हुआ है कि 60 दिन की समयसीमा कब खत्म होती है, कुछ इसे 29 अप्रैल मानते हैं, तो कुछ 1 मई.

ईरान का मौजूदा शासन भ्रष्ट- US

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा ईरानी शासन भ्रष्ट और अस्थिर है और देश के लोगों को बेहतर नेतृत्व की जरूरत है.

तेल पर अमेरिका का बड़ा कदम

दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 92.5 मिलियन बैरल अतिरिक्त कच्चा तेल बाजार में उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, ताकि ईरान से जुड़े तनाव के बीच तेल बाजार को स्थिर रखा जा सके. यह तेल जून से अगस्त के बीच कंपनियों को दिया जाएगा और उन्हें इसे 2029 तक वापस करना होगा. फिलहाल रिजर्व में करीब 398 मिलियन बैरल तेल बचा है, जो वैश्विक खपत के लगभग चार दिनों के बराबर है.

तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव

ईरान की राजधानी तेहरान में ड्रोन और छोटे विमान की गतिविधियों की आशंका के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए. स्थानीय मीडिया के मुताबिक करीब 20 मिनट तक यह गतिविधि चली, जिसके बाद हालात सामान्य घोषित कर दिए गए. हालांकि खतरे की असली वजह या सोर्स को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

UAE ने नागरिकों को किया अलर्ट

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने नागरिकों को ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा से रोक दिया है और वहां मौजूद लोगों को तुरंत वापस लौटने को कहा है. विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है और नागरिकों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.