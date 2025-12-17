Advertisement
trendingNow13043680
Hindi Newsदुनिया2 साल से गायब हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची, बेटे ने लगाया आरोप; दुनिया से की मदद की अपील

2 साल से गायब हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची, बेटे ने लगाया आरोप; दुनिया से की मदद की अपील

Aung San Suu Kyi Son Kim Aris Fears: म्यांमार की जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू ची को लेकर चिंता गहराती दिख रही है. उनके बेटे किम एरिस ने कहा है कि पिछले दो सालों से किसी ने भी उनकी मां को नहीं देखा है और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 साल से गायब हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची, बेटे ने लगाया आरोप; दुनिया से की मदद की अपील

Aung San Suu Kyi Son Kim Aris Fears: म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को लेकर गंभीर आशंका सामने आ रही है. उनके बेटे किम एरिस का कहना है कि उनकी 80 वर्षीय मां पिछले दो साल से पूरी तरह से दुनिया से काट दी गई हैं. उनकी जानकारी किसी के पास नहीं है. एरिस का कहना है कि परिवार को केवल इधर-उधर से मिली अधूरी सूचनाओं के सहारे ही उनकी सेहत के बारे में पता चल रहा है. किम एरिस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी मां लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रही हैं, लेकिन ना तो परिवार को उनसे मिलने की अनुमति है और ना ही उनके वकीलों को. ऐसे में उन्हें डर है कि उनकी मां के साथ कुछ भी हो सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी जानकारी में तो वह अब तक जीवित भी न हों.

एकांत कारावास में आंग सान सू ची
साल 2021 में म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सेना ने तख्तापलट कर हटा दिया था. उसी समय आंग सान सू ची को हिरासत में रखा गया है. अधिकतर समय वह एकांत कारावास में रहीं. साल 2022 में एक ऐसे मुकदमे के बाद जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, उन्हें कुल 33 साल की सजा सुनाई गई. उनकी गिरफ्तारी और सजा को लेकर दुनिया भर में आलोचना हुई लेकिन म्यांमार की सैन्य सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया.

बता दें कि किम एरिस हाल के दिनों में खुलकर सामने आए हैं. वह जापान में कई नेताओं और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं. वह विदेशी सरकारों पर इस बात का दबाव बनाने कि कोशिश कर हैं ताकि आंग सान सू ची को रिहा किया जा सके और म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए. इसी दौरान उन्होंने टोक्यो में म्यांमार दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन भी किया. यह प्रदर्शन सेना द्वारा 28 दिसंबर को कराए जाने वाले चुनावों के खिलाफ था. इस चुनाव को आलोचकों ने न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता
किम एरिस का कहना है कि उनकी मां की दिल से जुड़ी बीमारी लगातार गंभीर होती जा रही है. उन्होंने जेल के बाहर के किसी विशेषज्ञ हृदय रोग डॉक्टर को दिखाने की मांग भी की थी. उन्होंने इसे क्रूर और जानलेवा हिरासत बताया और उनकी तत्काल रिहाई की अपील की है. हालांकि म्यांमार की सेना के एक प्रवक्ता ने उस समय सरकारी मीडिया से कहा था कि सू ची की सेहत ठीक है और उनकी बीमारी से जुड़ी खबरें झूठी हैं.

किम एरिस का मानना है कि आने वाले चुनावों को लेकर सेना प्रमुख मिन आंग हलाइंग का अपनी मां को लेकर कोई अलग एजेंडा हो सकता है. उनके अनुसार अगर सेना जनता को शांत करने के लिए चुनाव से पहले या बाद में सू ची को रिहा करती है या उन्हें नजरबंद करती है तो कम से कम यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है.

कई बार हिरासत में रह चुकी आंग सान सू ची 
इससे पहले भी कई बार आंग सान सू ची हिरासत में रह चुकी हैं. लगभग 15 साल उन्होंने घर में नजरबंद रहते हुए बिताए थे. साल 2010 में उन्हें चुनावों के बाद रिहा किया गया था. वह म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी जनरल आंग सान की बेटी हैं और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने 2015 और 2020 के चुनावों में भारी जीत भी दर्ज की थी.

हालांकि 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर सेना की कार्रवाई के बाद उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा था. उन पर सेना की आलोचना न करने और 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार का बचाव करने के आरोप लगे. किम एरिस का कहना है कि उनकी मां उस हिंसा में शामिल नहीं थीं.

किम एरिस का मानना है कि रोहिंग्या संकट के बाद दुनिया का ध्यान उनकी मां से हट गया. जिसके बाद म्यांमार में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करना आसान हो गया. अब वह इस छोटे से मौके का इस्तेमाल कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान एक बार फिर म्यांमार और आंग सान सू ची की हालत की ओर लाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: मतदान से पहले ही मशीनों ने दे दिया धोखा, नेपाल में टला CPN-UML के जनरल कन्वेंशन का चुनाव

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Aung San Suu Kyi

Trending news

MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?