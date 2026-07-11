/मौज-मस्ती के लिए मंगाए थे सिर्फ 13 खरगोश, आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा अंजाम; सरकार भी बेबस

Rabbits in Australia: क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 13 छोटे और मासूम दिखने वाले खरगोश किसी अमीर देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुनने में यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह ऐसा सच है, जिसका दंश एक पूरा देश बीते 160 सालों से झेल रहा है. आज के डिजिटल युग में जहां हम बड़ी से बड़ी महामारियों से निपटने का दावा करते हैं, वहीं दुनिया का एक ऐसा भी देश है, जो कुछ खरगोशों के आगे बेबस नजर आ रहा है. हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की.
साल 1859 में एंटरटेनमेंट और शिकार के शौक के लिए की गई एक छोटी सी गलती ने कैसे पूरे देश के इकोसिस्टम को बड़ा नुकासान पहुंचाया. साल 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम के एक अमीर जमींदार ने मौज-मस्ती और शिकार के लिए ब्रिटेन से सिर्फ 13 जंगली खरगोश मंगाए थे. लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह शौक आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मुसीबत का रूप ले लेगा.
यूरोपीय खरगोशों के लिए ऑस्ट्रेलिया का मौसम और खुला मैदान बहुत ही अनुकूल साबित हुआ. सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां इन खरगोशों का शिकार करने वाले प्राकृतिक शिकारी लगभग न के बराबर था. इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दशकों में इनकी आबादी पूरे महाद्वीप में फैल गई. मादा खरगोशों की तेजी से प्रजनन करने की क्षमता के कारण इनकी संख्या बढ़ती चली गई और समय के साथ करोड़ों में पहुंच गई.
खरगोशों की इस बेलगाम आबादी ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों, घास के मैदानों और खेतों को अपना निशाना बनाया. इन्होंने बड़े पैमाने पर पेड़-पौधों और फसलों को खाना शुरू कर दिया, जिससे शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो गई. बहुत ज्यादा चराई के कारण मिट्टी का कटाव होने लगा और नई वनस्पति का उगना मुश्किल हो गया. आज ऑस्ट्रेलिया के कानून में इन जंगली खरगोशों को पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है.
शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई सरकार और किसानों ने खरगोशों को रोकने के लिए कई किलोमीटर लंबी दीवारें भी बनाई, लेकिन खरगोश पहले ही हर जगह फैल चुके थे, इसलिए यह योजना सफल नहीं हो सकी. इसके बाद उनके बिलों को नष्ट करने का काम का प्रयास किया गया, जो कुछ हद तक असरदार रहा.
जब ये तरीके फेल हो गए, तो वैज्ञानिकों ने जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल का सहारा लिया-
1950 का दशक में मायक्सोमा वायरस
इस वायरस को छोड़ने से शुरुआत में खरगोशों की आबादी में तेजी गिरावट आई, लेकिन समय के साथ खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो गई.
1990 का दशक में RHDV वायरस
खरगोशों को कंट्रोल में करने के लिए रैबिट हैमरेजिक डिजीज वायरस छोड़ा गया. इसने सूखे इलाकों में तो अच्छा काम किया, लेकिन ठंडे और नमी वाले इलाकों में यह ज्यादा असरदार नहीं रहा.
इसके साथ ही, सरकार ने सोडियम फ्लोरोएसीटेट जैसे रसायनों और बिलों में गैस भरने जैसे तरीके को भी अपनाए, लेकिन खरगोशों की तेजी से ढलने की क्षमता के आगे ये सब भी पूरी तरह सफल नहीं हो सके.
आज 160 से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन लगातार रिसर्च और नए मैनेजमेंट तरीकों से इनके प्रभाव को कम करने की कोशिशें आज भी जारी हैं.