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मौज-मस्ती के लिए मंगाए थे सिर्फ 13 खरगोश, आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा अंजाम; सरकार भी बेबस

Rabbits in Australia: क्या सिर्फ 13 मासूम खरगोश किसी बड़े देश के लिए मुसीबत बन सकते हैं? सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिछले 160 सालों से इस अनोखी मुसीबत का दंश झेल रहा है. आज बड़े-बड़े वायरस और वैज्ञानिक तकनीकें भी इन खरगोशों के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रही हैं. जानिए पूरा मामला.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:44 PM IST
मौज-मस्ती के लिए मंगाए थे सिर्फ 13 खरगोश, आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा अंजाम; सरकार भी बेबस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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