बोंडी बीच हमले के 'फर्स्ट रिस्पोंडर्स' और नायकों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा नया पुरस्कार, बोले- प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस सूची में पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ और वे आम नागरिक शामिल होंगे, जो आतंकी हमले के बाद बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की मदद के लिए आगे आए. उन्होंने कहा कि जिन्होंने अजनबियों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला वे सार्वजनिक सम्मान के हकदार हैं. यह सामूहिक गोलीबारी की घटना 14 दिसंबर को हुई थी. यह हमला यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया था. इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई.

इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की संसद ने कड़े नए बंदूक कानून और विरोध प्रदर्शन से जुड़े नियम पास किए. यह बिल बुधवार तड़के करीब तीन बजे 18 के मुकाबले आठ वोटों से पास हुआ. इसमें आतंक से जुड़े संदिग्ध लोगों के लिए हथियार कानून और सख्त करने का प्रावधान भी शामिल है. अब यह कानून अंतिम मंजूरी के लिए निचले सदन में भेजा गया है.

इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा था कि बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले की वजह से इस साल क्रिसमस का समय दुख और शोक से भरा रहेगा. उन्होंने कैनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह हमला न सिर्फ यहूदी समुदाय पर हमला था, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों और समाज पर भी हमला था.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के कारण कई लोगों के लिए इस बार क्रिसमस का एहसास अलग होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने जिस साहस, दयालुता और करुणा का परिचय दिया, वह पूरे देश की सकारात्मक भावना को दिखाता है.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी के कामों से प्रभावित हूं