ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में मिला जानलेवा एस्बेस्टस, सरकार ने 70 से ज्यादा स्कूलों को किया बंद

Canberra Government schools close: ऑस्ट्रेलिया में अचानक एस्बेस्टस होने की आशंका के चलते हड़कंप मच गया, जिसके चलते 70 से अधिक सरकारी स्कूलों को सोमवार के दिन बंद कर दिया गया. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के सरकारी स्कूलों में रंगीन सजावटी रेत एस्बेस्टस पाया गया है. जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की तरफ से 94 सार्वजनिक स्कूलों में 71 स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद करने की जानकारी साझा की है. टेस्टिंग के दौरान स्कूलों में उपयोग की गई रेत में एस्बेस्टस मिलने के चलते यह कदम उठाया गया है.

एस्बेस्टस का इस्तेमाल क्यों?

इससे पहले शुक्रवार को भी ऑस्ट्रेलिया के 24 स्कूल और प्री स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिनमें से दो स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए हैं. पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन कम्पटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने इस रंगीन सजावटी रेत को वापस मंगाने का आदेश दिया था. क्योंकि, टेस्टिंग के दौरान उसमें क्राइसोटाइल एस्बेस्टस पाया गया था. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एस्बेस्टस एक ऐसा खनिज रेशा है, जिसका पहले खुब उपयोग होता था. पहले स्कूल की छत बनाने में इस्तेमाल सीमेंट में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता था. इसके अलावा जंग प्रतिरोधी, अग्नि रोधक सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन ये गंभीर बीमारियों और कैंसर कारण बन सकता है.

कितना खतरनाक एस्बेस्टस

एसीटी की शिक्षा मंत्री यवेट बेरी की तरफ से कहा गया कि छात्रों और स्टाफ के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है लेकिन स्कूलों को कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ सकता है. हाल ही में स्कूल स्टाफ और स्वयंसेवकों ने प्रभावित रेत की पहचान और मैपिंग की है, ताकि विशेषज्ञ उसे सुरक्षित तरीके से हटा सकें. एसीसीसी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि सांस लेने योग्य एस्बेस्टस नहीं मिला है, जिसके चलते अब इस खतरे को कम करने के लिए रेत को मशीनों से दबाया और पीसा जा सकता है. दुनिया में हर साल दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत एस्बेस्टस के कारण होती है.