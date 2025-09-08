Australia: लंच में रिश्तेदारों को खिलाया मशरूम, घर पर बिछ गईं लाशें, अब कोर्ट ने महिला को सुनाई उम्रकैद की सजा

Mushroom Murder: ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को जहरीला मशरूम खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था. वहीं अब कोर्ट ने मामले को लेकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस महिला का नाम एरिन पैटरसन है, जिसे विक्टोरिया राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 सितंबर 2025 को 3 लोगों की हत्या और 1 व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

पूर्व पति के परिवार को मार डाला

मामले की सुनवाई के दौरान जज क्रिस्टोफर बील ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पैटरसन की हरकतें विश्वासघात की चरम सीमा थीं. बता दें कि पैटरसन ने जुलाई साल 2023 में अपने घर पर अपने पूर्व पति साइमन पैटरसन के माता-पिता डॉन और गेल पैटरसन समेत उनकी बहन हीदर विल्किंसन को बीफ वेलिंगटन पेस्ट्रीज में जहरीले डेथ कैप मशरूम मिलाकर परोसी थी. इसे खाने के बाद तीनों की मौत हो गई थी. वहीं हीदर के पति इयान विल्किंसन गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. वह कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे.

कोर्ट ने सुनाया फैसला

साइमन पैटरसन को भी इस लंट पर इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था. जज बील ने एरिन पैटरसन से कहा,' आपके पीड़ित आपके रिश्तेदार थे, जिन्होंने सालों तक आपके और आपके बच्चों के लिए अच्छा किया था. आपने न केवल 3 जिंदगियों को खत्म किया बल्कि इयान विल्किंसन की सेहत को भी स्थायी नुकसान पहुंचाया.' उन्होंने आगे कहा,' आपने अपने बच्चों से उनके प्यारे दादा-दादी को छीन लिया और उन्हें गहरे दुख में धकेल दिया.'

मशरूम मर्डर्स नाम से चर्चित हुआ मामला

पैटरसन को 3 हत्या के मामलों और 1 हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया गया. अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने माना कि उनके लिए उम्रकैद उचित सजा है. बचाव पक्ष ने पैटरसन को 30 साल बाद पैरोल के लिए पात्र बनाने की मांग की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसे कभी भी पैरोल का अधिकार नहीं मिलना चाहिए.अदालत ने आखिरकार पैटरसन को 33 साल की न्यूनतम सजा के साथ उम्रकैद दी यानी वह साल 2056 में 83 की उम्र में पैरोल के लिए आवेदन कर सकती है. पैटरसन को अब इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है. बता दें कि यह मामला ऑस्ट्रेलिया में 'मशरूम मर्डर्स' के नाम से चर्चित हो रहा है.

FAQ

एरिन पैटरसन को क्या सजा मिली है?

एरिन पैटरसन को उम्रकैद की सजा के साथ 33 साल की न्यूनतम सजा सुनाई गई है.

एरिन पैटरसन ने क्या अपराध किया?

पैटरसन ने बीफ वेलिंगटन में जहरीले डेथ कैप मशरूम मिलाकर अपने पूर्व पति के परिवार को खिलाया.