Advertisement
trendingNow12979992
Hindi Newsदुनिया

टीचर ने बच्चों को दिया गलत ज्ञान, इधर रट्टा लगाते रहे छात्र, उधर कैंसिल हुआ एग्जाम

Australia Education System: ऑस्ट्रेलिया में शिक्षकों ने हाई स्कूल के छात्रों को जूलियस सीजर के बदले रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के बारे में पढ़ा दिया, जिससे छात्रों का एग्जाम प्रभावित हुआ.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 29, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर ने बच्चों को दिया गलत ज्ञान, इधर रट्टा लगाते रहे छात्र, उधर कैंसिल हुआ एग्जाम

World News In Hindi: कहते हैं बच्चों को आप जैसा सिखाओगे वे वैसा ही सीखेंगे इसलिए उन्हें हमेशा सही और अच्छी जानकारी दी. यह उनके बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं. वहीं बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होती है. वह उनके फ्यूचर को शेप करते हैं, हालांकि कभी-कभी टीचर के गलते पढ़ाने से बच्चा या तो परीक्षा में फेल हो जाता है या भविष्य में अपने सपनों से दूर हो जाता है. ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है, जहां टीचर ने बच्चों को गलत शिक्षा दे दी. क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं.  

टीचर्स ने बच्चों को दिया गलत काम 

बता दें कि नॉर्थईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 9 हाई स्कूलों के शिक्षकों को प्राचीन इतिहास (Ancient History) की परीक्षा से कुछ दिन पहले पता चला कि उन्होंने गलती से अपने छात्रों को गलत रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के बारे में पढ़ा दिया था जबकि उन्हें पूर्ववर्ती जूलियस सीजर के बारे में पढ़ाना था. इस गड़बड़ी को देखते हुए क्वींसलैंड के छात्रों को बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को स्टेटवाइड एग्जाम से छूट दे दी गई. घटना को लेकर शिक्षा मंत्री जॉन पॉल लैंगब्रोक ने कहा कि वह इस गड़बड़ी की जांच करेंगे. उन्होंने छात्रों के लिए इस अनुभव को बेहद दर्दनाक बताया.  

ये भी पढ़ें- पहलगाम हमले के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को परेशान कर रहा भारत? म्यांमार के झूठे दावे को नई दिल्ली ने किया खारिज, सुनाई खरी-खरी  

Add Zee News as a Preferred Source

 

शिक्षा मंत्री का बयान 

पाठ्यक्रम में गलती सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को पता चली थी. ऐसे में टीचर्स ने अपने छात्रों को परीक्षा में छूट देने के लिए अप्लाई किया. वहीं परीक्षा से घबराए हुए हाई स्कूल के छात्र रोमन सेनापति और राजनेता के रूप में जूलियस सीजर के कारनामों के बारे में रट रहे थे. लैंगब्रोक का कहना है कि वह इस स्थिति को लेकर बेहद दुखी हैं. उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी से प्रभावित 140  छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा. उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को किसी भी तरह से नुकसान न हो.  

ये भी पढ़ें- जापान के इस गांव में मनाया जाता है वॉटर स्प्रे फेस्टिवल, पानी के फव्वारों से भर जाता है पूरा इलाका, हैरान कर देता है खूबसूरत नजारा   

 

अभिभावकों ने की शिकायत 

इस घटना ने इंटरनेट पर आलोचनाओं की लहर ला दी है. अभिभावकों ने शिकायत करते हुए कहा कि प्राचीन इतिहास की परीक्षा को लेकर मची अफरा-तफरी ने उनके बच्चों का ध्यान अन्य परीक्षाओं की तैयारी से भटका दिया, जिसमें बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को हुई परीक्षा भी शामिल है. यह परीक्षा छात्रों के उस साल के 25 प्रतिशत अंकों के बराबर होती है. वहीं जिन छात्रों को बुधवार को परीक्षा से छूट दी गई थी, उन्हें उनके मूल्यांकन के आधार पर बाकी 75 प्रतिशत अंकों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा. घटना को लेकर क्वींसलैंड करीक्यूलम और असिस्मेंट अथॉरिटी ने कहा कि उसने राज्य के 180 हाई स्कूलों को 2 साल पहले बताया था कि साल 2025 में प्राचीन इतिहास की परीक्षा का विषय बदलकर जूलियस सीजर कर दिया जाएगा. 

FAQ  

शिक्षकों ने क्या गड़बड़ी की? 

शिक्षकों ने अपने छात्रों को जूलियस सीजर के बदले रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के बारे में पढ़ा दिया. 

छात्रों के लिए क्या व्यवस्था की गई?  

छात्रों को स्टेटवाइड एग्जाम से छूट दे दी गई है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही