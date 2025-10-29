टीचर ने बच्चों को दिया गलत ज्ञान, इधर रट्टा लगाते रहे छात्र, उधर कैंसिल हुआ एग्जाम

World News In Hindi: कहते हैं बच्चों को आप जैसा सिखाओगे वे वैसा ही सीखेंगे इसलिए उन्हें हमेशा सही और अच्छी जानकारी दी. यह उनके बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं. वहीं बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होती है. वह उनके फ्यूचर को शेप करते हैं, हालांकि कभी-कभी टीचर के गलते पढ़ाने से बच्चा या तो परीक्षा में फेल हो जाता है या भविष्य में अपने सपनों से दूर हो जाता है. ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है, जहां टीचर ने बच्चों को गलत शिक्षा दे दी. क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं.

टीचर्स ने बच्चों को दिया गलत काम

बता दें कि नॉर्थईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के 9 हाई स्कूलों के शिक्षकों को प्राचीन इतिहास (Ancient History) की परीक्षा से कुछ दिन पहले पता चला कि उन्होंने गलती से अपने छात्रों को गलत रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के बारे में पढ़ा दिया था जबकि उन्हें पूर्ववर्ती जूलियस सीजर के बारे में पढ़ाना था. इस गड़बड़ी को देखते हुए क्वींसलैंड के छात्रों को बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को स्टेटवाइड एग्जाम से छूट दे दी गई. घटना को लेकर शिक्षा मंत्री जॉन पॉल लैंगब्रोक ने कहा कि वह इस गड़बड़ी की जांच करेंगे. उन्होंने छात्रों के लिए इस अनुभव को बेहद दर्दनाक बताया.

शिक्षा मंत्री का बयान

पाठ्यक्रम में गलती सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को पता चली थी. ऐसे में टीचर्स ने अपने छात्रों को परीक्षा में छूट देने के लिए अप्लाई किया. वहीं परीक्षा से घबराए हुए हाई स्कूल के छात्र रोमन सेनापति और राजनेता के रूप में जूलियस सीजर के कारनामों के बारे में रट रहे थे. लैंगब्रोक का कहना है कि वह इस स्थिति को लेकर बेहद दुखी हैं. उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी से प्रभावित 140 छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा. उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को किसी भी तरह से नुकसान न हो.

अभिभावकों ने की शिकायत

इस घटना ने इंटरनेट पर आलोचनाओं की लहर ला दी है. अभिभावकों ने शिकायत करते हुए कहा कि प्राचीन इतिहास की परीक्षा को लेकर मची अफरा-तफरी ने उनके बच्चों का ध्यान अन्य परीक्षाओं की तैयारी से भटका दिया, जिसमें बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को हुई परीक्षा भी शामिल है. यह परीक्षा छात्रों के उस साल के 25 प्रतिशत अंकों के बराबर होती है. वहीं जिन छात्रों को बुधवार को परीक्षा से छूट दी गई थी, उन्हें उनके मूल्यांकन के आधार पर बाकी 75 प्रतिशत अंकों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा. घटना को लेकर क्वींसलैंड करीक्यूलम और असिस्मेंट अथॉरिटी ने कहा कि उसने राज्य के 180 हाई स्कूलों को 2 साल पहले बताया था कि साल 2025 में प्राचीन इतिहास की परीक्षा का विषय बदलकर जूलियस सीजर कर दिया जाएगा.

FAQ

शिक्षकों ने क्या गड़बड़ी की?

शिक्षकों ने अपने छात्रों को जूलियस सीजर के बदले रोमन शासक ऑगस्टस सीजर के बारे में पढ़ा दिया.

छात्रों के लिए क्या व्यवस्था की गई?

छात्रों को स्टेटवाइड एग्जाम से छूट दे दी गई है.