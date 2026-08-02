Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /परदादा ने ली थी किताब...150 साल बाद लाइब्रेरी लेकर पहुंचा पोता, लाखों का लेट फाइन सुन उड़े सबके होश

परदादा ने ली थी किताब...150 साल बाद लाइब्रेरी लेकर पहुंचा पोता, लाखों का लेट फाइन सुन उड़े सबके होश

150 Year Old Book and 19 Lakh Fine: ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक लाइब्रेरी में जब एक शख्स अपने परदादा द्वारा इश्यू कराई गई 150 साल पुरानी किताब लौटाने पहुंचा तो उसका लेट फाइन सुन वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 02, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:51 PM IST
परदादा ने ली थी किताब...150 साल बाद लाइब्रेरी लेकर पहुंचा पोता, लाखों का लेट फाइन सुन उड़े सबके होश
Image Credit: 150 Year Old Book and 19 Lakh Fine

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
LPG उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट! 16 अगस्त की डेडलाइन मिस की तो बढ़ सकता है खर्च
2
3
4
5