/परदादा ने ली थी किताब...150 साल बाद लाइब्रेरी लेकर पहुंचा पोता, लाखों का लेट फाइन सुन उड़े सबके होश

150 Year Old Book and 19 Lakh Fine: लाइब्रेरी की किताब लौटाने में अगर आप कुछ दिन लेट हो जाते हैं तो कुछ फाइन लगता है, जिसे लोग बिना कोई सवाल-जवाब किए दे देते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर वही किताब 150 साल बाद लाइब्रेरी में सबमिट की जाए तो क्या होगा? ऐसा ही मामला ऑस्ट्रेलिया की कियामा लाइब्रेरी से सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. हैरान इसलिए, क्योंकि किताब की लेट फीस लाखों में बनी.
यह किताब एक शख्स को पुराने घर के रेनोवेशन के दौरान दीवार में छिपी मिली. किताब को 1870 के दशक में इश्यू कराया गया था. जब शख्स इस किताब को वापस लाइब्रेरी लौटाने गया तो उस पर लगभग 16 से 19 लाख रुपये तक का लेट फाइन बनाया गया. जांच में पता चला कि यह किताब करीब 150 साल पहले इश्यू कराई गई थी, जिसे कभी सबमिट नहीं किया गया. इतने पुराने रिकॉर्ड अब लाइब्रेरी के पास नहीं हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि किताब किसने ली थी.
यह मामला ऑस्ट्रेलिया के 'कियामा पब्लिक लाइब्रेरी' का है. 77 साल के रॉस सिमंस ने पिछले हफ्ते 1858 में प्रकाशित हुई 'एंटीक्विटीज ऑफ एथेंस' (Antiquities of Athens) नाम की एक दुर्लभ किताब लाइब्रेरी को वापस लौटाई है.
रॉस सिमंस को यह किताब अपने पुराने पारिवारिक घर की मरम्मत के दौरान मिली. यह किताब एक बंद पड़े चूल्हे (Fireplace) के पीछे ईंटों से बनी दीवार के अंदर एक चाय के बॉक्स में रखी हुई थी. लंबे समय तक बंद रहने के कारण नमी से किताब को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है.
रॉस सिमंस के अनुसार, यह किताब संभवतः उनके परदादा जॉन सिमंस ने 1870 के दशक में उधार ली थी. जॉन सिमंस उस वक्त कियामा की स्थानीय नगर पालिका में एक एल्डरमैन (नगरसेवक) के रूप में काम करते थे.
कियामा लाइब्रेरी की शुरुआत 1872 में हुई थी और इस किताब का नंबर उसके शुरुआती 1,000 किताबों के संग्रह में 506 था. यानी लाइब्रेरी शुरू होने के महज कुछ ही सालों बाद यह किताब गायब हो गई थी.
किताब के अंदर लिखे 19वीं सदी के नियमों के अनुसार, किताब समय पर न लौटाने पर 3 पैंस (Pence) प्रति सप्ताह का फाइन तय था. इसी हिसाब से जब लाइब्रेरी मैनेजर मिशेल हडसन ने फाइन जोड़ा तो वह 16 से 19 लाख रुपये तक पहुंच गया. हालांकि, मैनेजर हडसन ने हंसते हुए कहा कि चूंकि पुराने रिकॉर्ड खो चुके हैं और किताब में अंतिम उधारकर्ता का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए वे किसी पर जुर्माना नहीं ठोक रहे हैं.
19 लाख रुपये के लेट फाइन पर मजाकिया लहजे में रॉस सिमंस ने कहा, 'मैंने पूरी जिंदगी गुस्से में रहने वाले ग्राहकों को संभाला है. अगर लाइब्रेरी जुर्माना मांगती भी, तो मैं साफ कह देता, जो करना है कर लो.'
कियामा लाइब्रेरी की मैनेजर मिशेल हडसन ने स्पष्ट किया है कि अब इस दुर्लभ किताब को फिर कभी किसी को इश्यू नहीं दिया जाएगा. इसे लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि दोबारा इसे वापस आने में 150 साल का इंतजार न करना पड़े.
जिस वक्त यह किताब इश्यू कराई गई थी, उस वक्त कुछ मजेदार नियम भी थे. जैसे उधार ली गई किताब का जुर्माना चुकाए बिना नई किताब नहीं मिलती थी. जिस परिवार में कम से कम 6 लोग 'पढ़ना जानते हों', वे एक बार में 3 किताबें ले जा सकते थे. शराब के नशे में आने वाले लोगों को लाइब्रेरी से किताब देने पर सख्त पाबंदी थी.