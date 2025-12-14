अमेरिका के बाद गोलियों से थर्राया ये देश; मशहूर बीच पर हुआ खूनखराबा, धड़ाधड़ जमीन पर गिरे लोग, 10 की मौत

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर अचानक गोलीबारी की घटना से अफरा-तफरी मच गई. जहां दो हमालवरों ने त्यौहार मना रहे यहूदियों पर गोलियां बरसाईं हैं. घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है. घटना में अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है. दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं.
Bondi Beach Shooting: अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी का शोर अभी थमा ही नहीं था कि इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. यहां के मशहूर बॉन्डी बीच गोलीबारी की घटना हुई, जिसकी वजह से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर लोग हैरान-परेशान हो गए हैं. इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हैरानी जताई है.
इकट्ठा हुए थे लोग
RT की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच पर यहूदी समुदाय के 2,000 सदस्य मोमबत्तियां जलाने के लिए इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान यहां पर घुसपैठिए बंदूकों के साथ आए और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे. गोलीबारी को लेकर पुलिस ने बताया कि बॉन्डी बीच पर दो लोग पुलिस कस्टडी में हैं. हालांकि, पुलिस ऑपरेशन जारी है और हम लोगों से उस इलाके से दूर रहने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कृपया पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करें, पुलिस लाइन पार न करें.
MASS Shooting at Hanukkah party at Australia's Bondi Beach
2,000 members of the Jewish community gathered to light candles — intruders came with GUNS
घायल हुए कई लोग
मास शूटिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है. जिसके बाद बड़ी सिक्योरिटी कार्रवाई हुई और पुलिस ने लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक से दूर रहने की चेतावनी दी है, न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसे कई लोगों को गोली लगने की रिपोर्ट मिलने के बाद शाम करीब 6.45 बजे (लोकल टाइम) बॉन्डी बीच पर बुलाया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टेट एम्बुलेंस अधिकारियों के हवाले से बताया कि कई घायल लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया और फिर उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया.
जारी किया अलर्ट
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने स्थिति को एक “बढ़ती हुई घटना” बताया और लोगों को बीच और आस-पास के इलाकों से दूर रहने के लिए बार-बार अलर्ट जारी किया. पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा कि मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेनी चाहिए. कई ऑफिसर मौके पर हैं और जानकारी मिलने पर और जानकारी दी जाएगी.
वायरल हो रहे हैं वीडियो
सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में बीच पर जाने वाले लोग इलाके से भागते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कई गोलियों की आवाज और पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं. लोकल मीडिया ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने तुरंत बीच के कुछ हिस्सों और आस-पास की सड़कों को सील कर दिया.
पीएम ने दुख जाहिर किया
ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि दो दृश्य बीच पर देखने को मिला वो काफी दुखद है.
